Nach mehreren Rissen: Erster Wolf in der Steiermark zum Abschuss freigegeben

Im Bereich Gumpeneck in der Gemeinde Sölk (Bezirk Liezen) wurde erstmals in der Steiermark ein Wolf zur Entnahme freigegeben. Hintergrund sind wiederholte Risse an Nutztieren sowie mehrere nachgewiesene Angriffe auf Schafe.

Seit Mai wird im Bereich rund um das Gumpeneck immer wieder ein Wolf nachgewiesen. Laut Angaben des Landes kam es seit Juni zudem zu mehreren bestätigten Rissen von Nutztieren. Bei mindestens drei dokumentierten Vorfällen wurden insgesamt mehr als zehn Schafe getötet. Von einer Dunkelziffer weiterer Angriffe wird ausgegangen. Die Situation habe sich trotz bestehender Herdenschutzmaßnahmen des betroffenen Viehhalters nicht verbessert, heißt es in einer Aussendung.

Einstufung „Schadwolf“

Die zuständigen Sachverständigen der Abteilung für Land- und Forstwirtschaft kamen daher zum Ergebnis, dass der Wolf als sogenannter Schadwolf gemäß steirischer Wolfsverordnung einzustufen ist. Diese Bewertung bildet die Grundlage für weitere Maßnahmen. Damit wurde erstmals in der Steiermark eine behördliche Entnahme eines Wolfes ermöglicht. Der Abschuss ist für vier Wochen, bis 28. Juli, in einem Radius von zehn Kilometern rund um den letzten Vorfall erlaubt. Die Jagdausübungsberechtigten in den betroffenen Revieren wurden bereits informiert.

Entlastung für betroffenen Landwirt

Agrarlandesrätin Simone Schmiedtbauer sieht in der Entscheidung einen wichtigen Schritt für den Umgang mit dem Wolf in der Steiermark: „Dass jetzt der erste Wolf in der Steiermark zum Abschuss freigegeben wurde, unterstreicht, dass unsere vielen Schritte hin zu einem praxistauglicheren Prädatorenmanagement im Sinne der heimischen Alm- und Weidewirtschaft Wirkung zeigen.“ Gleichzeitig betont Schmiedtbauer die Situation des betroffenen Viehhalters, der über Wochen wiederholt mit Rissen konfrontiert war: „Ich bin froh, dass der betroffene Viehhalter jetzt nicht mehr hilflos zusehen muss, wie seine Herde wiederholt überfallen und Schafe gerissen werden.“

©Michaela Lorber Landesrätin Simone Schmiedtbauer: „Dass jetzt der erste Wolf in der Steiermark zum Abschuss freigegeben wurde unterstreicht, dass unsere vielen Schritte hin zu einem praxistauglicheren Prädatorenmanagement im Sinne der heimischen Alm- und Weidewirtschaft Wirkung zeigen.“

Weiterer Ausbau der Wolfsverordnung geplant

Trotz der nun erfolgten Freigabe kündigt die Landesrätin weitere Anpassungen im Umgang mit dem Wolf an: „Dass jetzt erstmals eine Abschussfreigabe vorliegt ändert aber nichts an unseren Plänen, eine neue, noch bessere Wolfsverordnung auf den Weg zu bringen.“ Laut Schmiedtbauer habe es mehr als zwei Jahre gedauert, bis nach Inkrafttreten der aktuellen Regelung erstmals eine Entnahmefreigabe umgesetzt werden konnte. Ziel sei laut ihr eine künftig effizientere und praxistauglichere Regelung im Umgang mit auffälligen Wölfen.