Steirische Kult-Disco schließt: „Schwierige Zeit für die Nacht-Gastro“

Nach fast drei Jahrzehnten ist Schluss: Die bekannte Disco „Excalibur“ in Greinbach bei Hartberg schließt endgültig. Als Grund wird ein zu geringer Gästeandrang genannt. Anfang Juli wird noch ein letztes Mal gefeiert.

Die Disco „Excalibur“ in Greinbach (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) beendet nach 28 Jahren ihren Betrieb. Der Entschluss zur Schließung fiel erst vor wenigen Tagen, der letzte Öffnungstag ist für 11. Juli angesetzt. Betreiber Markus Gruber spricht von einer Situation, die einen wirtschaftlichen Weiterbetrieb derzeit nicht mehr zulasse. Zu wenig Gäste hätten in den vergangenen Monaten für die nötige Auslastung gesorgt.

„Die Jungen sollten weniger aufs Handy schauen und mehr fortgehen“

Gruber beschreibt die aktuelle Lage im Nachtleben als zunehmend schwierig. Der Betrieb habe sich zuletzt nicht mehr gerechnet, auch weil die Besucherzahlen deutlich zurückgegangen seien. Der Gedanke einer Schließung habe ihn schon länger beschäftigt. Auffällig sei für ihn auch eine Veränderung im Ausgehverhalten junger Menschen. Viele würden weniger fortgehen und stattdessen zu Hause bleiben oder digitale Angebote nutzen, so seine Einschätzung.

Kritik an verändertem Ausgehverhalten

Der Betreiber äußert zudem Kritik am Konsumverhalten mancher Gäste. Es gehe ihm dabei weniger um Alkohol, sondern generell darum, dass Lokale genutzt würden. Aktionen wie Gratis-Getränke im Rahmen von Eintrittsaktionen seien zuletzt häufig nicht angenommen worden. Als einen weiteren Faktor nennt Gruber die Zeit nach der Corona-Pandemie. Besonders die Altersgruppe der 20- bis 25-Jährigen fehle vielerorts im Nachtleben, da deren Einstieg ins Ausgehen während der Pandemie eingeschränkt gewesen sei. Gleichzeitig sei zwar eine jüngere Zielgruppe wieder präsent, insgesamt reiche das Besucheraufkommen aber nicht aus, um den Betrieb fortzuführen.

Letzte Partynächte stehen bevor

Bevor die Türen endgültig schließen, wird in der „Excalibur“ noch ein letztes Mal am 11. Juli gefeiert. Von 16 bis 19 Uhr findet das letzte „Next Generation Clubbing“ für 12- bis 16-Jährige statt. Das Format mit Alkohol- und Rauchverbot entwickelte sich in den vergangenen Jahren zu einem regelmäßigen Angebot für jüngere Besucher. Im Anschluss daran öffnet die Disco noch ein letztes Mal für ein reguläres Clubbing. Auf Social Media wird die finale Nacht als Abschied unter dem Motto „THIS IS THE END!“ angekündigt. Dort heißt es: „Ein letztes Mal öffnen sich die Türen des legendären Excalibur Hartberg. Eine Nacht voller Erinnerungen, Emotionen und unvergesslicher Partys geht zu Ende. Danke für all die legendären Nächte. Jetzt schreiben wir gemeinsam das letzte Kapitel.“

Ungewisse Zukunft für das Areal

Auch für die Eigentümer der Liegenschaft kam das Aus überraschend. Die RAK GmbH will in den kommenden Monaten über die weitere Nutzung des Areals entscheiden, heißt es in einem Bericht der Kleinen Zeitung. Teile des Parkplatzes werden bereits jetzt von einem angrenzenden Betrieb als Lagerfläche genutzt. Wie es mit dem Gebäude selbst weitergeht, ist derzeit noch offen – auch ein möglicher Abriss steht im Raum.