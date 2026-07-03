„Hörte Schreie“: Schwiegersohn fand Steirer am Boden liegend

Gegen 12:21 Uhr dürfte ein 67-Jähriger aus dem Bezirk Murtal bei Montagearbeiten von einer Leiter gestürzt sein. Ersten Erhebungen zufolge montierte der Mann gemeinsam mit seinem Schwiegersohn Wandelemente, die mittels Kran in Position gebracht wurden. Eigenen Angaben zufolge wollte der 67-Jährige einen Anschlaghaken entfernen, der sich nicht unmittelbar über der Leiter befand. Als sich der Mann zu dem Anschlaghaken beugte, dürfte sich die Leiter verdreht haben. In weiterer Folge stürzte der 67-Jährige aus einer Höhe von etwa vier Metern ab.

67-Jähriger ins Krankenhaus gebracht

Sein Schwiegersohn nahm einen Schrei wahr, fand den Verletzten am Boden liegend vor und verständigte die Einsatzkräfte. Mehrere Arbeiter sowie der Schwiegersohn leisteten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe. Der 67-Jährige, der eigenen Angaben zufolge keinen Schutzhelm getragen hat, wurde nach notärztlicher Erstversorgung mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Österreichischen Roten Kreuz in das LKH Murtal, Standort Judenburg, gebracht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand liegt kein Fremdverschulden vor.