Historisches Schloss in Admont öffnet nach Neuausrichtung wieder

Das JUFA Schloss Röthelstein in Admont ist wieder geöffnet. Künftig soll das historische Gebäude verstärkt als Eventlocation genutzt werden, gleichzeitig aber auch für die Bevölkerung als Treffpunkt dienen.

Nach einer Neuausrichtung hat das JUFA Schloss Röthelstein in Admont seinen Betrieb wieder aufgenommen. Das Schloss soll künftig vor allem als Veranstaltungsort für Hochzeiten und andere Events genutzt werden. Gleichzeitig bleiben Angebote für Einheimische bestehen – etwa Frühstücksmöglichkeiten, Konzerte oder Veranstaltungen für Familien. Die Wiedereröffnung wurde mit einem Familienfest gefeiert. Laut JUFA ist das neue Konzept Teil einer stärkeren Ausrichtung auf den Tourismus in der Region Admont-Gesäuse. Dabei setzt das Schloss auch auf die Nähe zu touristischen Einrichtungen wie der Admonter Stiftsbibliothek und dem Sternenpark im Nationalpark Gesäuse. Gäste sollen diese Angebote künftig leichter miteinander verbinden können.

Gebäude soll für Gäste und Bevölkerung sein

Dem neuen Konzept ging ein gemeinsamer Strategieprozess mit der Marktgemeinde Admont, dem Nationalpark Gesäuse sowie weiteren touristischen Betrieben der Region voraus. Ziel war es, die zukünftige Nutzung des Schlosses gemeinsam zu entwickeln. Bürgermeister Christian Haider bezeichnet Schloss Röthelstein als einen wichtigen Teil der Geschichte Admonts. Auch künftig solle das Gebäude sowohl für Gäste als auch für die Bevölkerung eine Rolle spielen.