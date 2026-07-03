Bis zu 28 Grad: Steiermark startet mit Sonnenschein in den Samstag

Der Samstag bringt in der gesamten Steiermark überwiegend sonniges Wetter. Bei sommerlichen Temperaturen ziehen zwar zeitweise Wolken durch, Regen ist jedoch nicht in Sicht.

Am Samstag dominiert in der gesamten Steiermark die Sonne. „Wolken, welche von Norden durchziehen sowie ein paar nachmittägliche Quellwolken bleiben harmlos. Die Frühtemperaturen liegen zwischen 8 und 14 Grad, am Nachmittag stehen bei mäßigem bis lebhaftem Nordwestwind 23 bis 28 Grad am Thermometer“, prognostiziert die GeoSphere Austria.