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Auf dem Foto von www.5min.at sieht man den Sonnenuntergang beim Grazer Hilmteich.
So wird das Wetter am Samstag in der Steiermark
Steiermark
03/07/2026
Prognose

Bis zu 28 Grad: Steiermark startet mit Sonnenschein in den Samstag

Der Samstag bringt in der gesamten Steiermark überwiegend sonniges Wetter. Bei sommerlichen Temperaturen ziehen zwar zeitweise Wolken durch, Regen ist jedoch nicht in Sicht.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(56 Wörter)
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Am Samstag dominiert in der gesamten Steiermark die Sonne. „Wolken, welche von Norden durchziehen sowie ein paar nachmittägliche Quellwolken bleiben harmlos. Die Frühtemperaturen liegen zwischen 8 und 14 Grad, am Nachmittag stehen bei mäßigem bis lebhaftem Nordwestwind 23 bis 28 Grad am Thermometer“, prognostiziert die GeoSphere Austria.

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