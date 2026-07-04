Wohnhaus steht in Flammen: Großeinsatz in der Weststeiermark

Ein Wohnhaus in St. Stefan ob Stainz stand beim Eintreffen der Feuerwehr bereits lichterloh in Flammen. Ein Bewohner erlitt eine Rauchgasvergiftung, rund 90 Einsatzkräfte kämpfen noch gegen das Feuer.

Kurz nach 3 Uhr morgens wurden die Feuerwehren in St. Stefan ob Stainz (Bezirk Deutschlandsberg) zu einem dramatischen Brandeinsatz alarmiert. Bereits beim Eintreffen der ersten Kräfte bot sich ein erschütterndes Bild: Das Obergeschoß des Wohnhauses stand in Vollbrand, dichte Rauchschwaden stiegen in den Nachthimmel. Weil sich die Flammen rasch ausbreiteten, mussten weitere Feuerwehren nachalarmiert werden. Der Einsatz dauert derzeit noch an.

©OBM Andreas MAIER / Pressedienst A07 Der Einsatz dauert derzeit noch an.

Bewohner musste ins Krankenhaus

Ein Hausbewohner erlitt bei dem Brand eine Rauchgasvergiftung. Nach der Erstversorgung wurde er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Wie schwer die Verletzungen sind, ist derzeit nicht bekannt. Um den Brand unter Kontrolle zu bringen, stehen rund 90 Feuerwehrleute mit insgesamt 18 Einsatzfahrzeugen im Einsatz. Die größte Herausforderung ist die Wasserversorgung: Entlang der Zufahrtsstraße musste eine etwa 500 Meter lange Zubringleitung von einem Hydranten zur Einsatzstelle aufgebaut werden. Neben den Feuerwehren aus St. Stefan ob Stainz, Gundersdorf, Pirkhof, Stainz, Wald bei Stainz, Wildbach sowie der Betriebsfeuerwehr Magna Lannach sind auch Polizei, Rotes Kreuz, Grünes Kreuz und ein Notarzt vor Ort.

Löscharbeiten dauern noch an

Ein „Brand aus“ konnte von der Einsatzleitung am Samstagmorgen noch nicht gegeben werden. Die Feuerwehr arbeitet weiterhin daran, die Flammen vollständig zu löschen und ein Wiederaufflammen zu verhindern.