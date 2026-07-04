Falstaff-Voting: Das sind die besten Pizzerien der Steiermark

Wo gibt es die beste Pizza der Steiermark? Das renommierte Falstaff-Voting hat entschieden. Der Sieger kommt aus Weiz, doch auch mehrere Grazer Pizzerien schaffen es unter die beliebtesten Adressen des Bundeslandes.

Ob klassisch mit Mozzarella und Basilikum oder original neapolitanisch aus dem Holzofen, Pizza gehört zu den beliebtesten Gerichten Österreichs. Jetzt hat das renommierte Kulinarikmagazin Falstaff die Ergebnisse seines großen Community-Votings veröffentlicht. Die Frage, welche Pizzerien die Herzen der Gäste erobert haben, ist damit beantwortet.

Weizer Pizzeria holt den Landessieg

Zur beliebtesten Pizzeria der Steiermark 2026 wurde die Pizzeria Sacco in Weiz gewählt. Das Lokal setzte sich im Online-Voting gegen zahlreiche Mitbewerber aus dem ganzen Bundesland durch.

Auf den weiteren Spitzenplätzen folgen: Pizzeria Sacco (Weiz)

Tarantella – Pizza Pasta Napoli (Trofaiach)

L’Italiano Ristorante Pizzeria (Kapfenberg)

Casa di Mare (Pölfing-Brunn)

Pizzeria Gruber (Friedberg)

Gleich drei Grazer Pizzerien schafften es unter die zehn beliebtesten Betriebe der Steiermark: O‘ SOLE ‚E NAPULE Pizzeria Napoletana

Pizzaiolo

Napo Pizza Napoletana

Tausende Stimmen entschieden

Dem Ranking ging eine mehrwöchige Community-Aktion voraus. Zunächst konnten Pizza-Fans ihre Lieblingslokale nominieren. Anschließend wurde österreichweit abgestimmt, einmal täglich war eine Stimme möglich. Aus den Ergebnissen wurden die beliebtesten Pizzerien jedes Bundeslandes ermittelt. Neben den Bundeslandsiegern wurde auch der Wiener Betrieb Da Ferdinando als beliebteste Pizzeria Wiens ausgezeichnet. In Kärnten gewann Don Carlo in Völkermarkt, in Oberösterreich Surace Cucina in Linz und in Salzburg Noi Nostra Osteria Italiana in Seekirchen. Über die besten Pizzen in Kärnten hat 5 Minuten bereits berichtet, einen Einblick erhälst du hier: Falstaff-Voting entschieden: Hier gibt es die beste Pizza Kärntens.