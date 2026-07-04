Hitlergruß-Vorwurf bei Public Viewing: Ermittlungen gegen steirischen Influencer

Nach dem WM-Spiel Österreich gegen Spanien ermittelt die Polizei gegen den steirischen Influencer Marco Wagner. Im Raum steht der Verdacht eines Verstoßes gegen das Verbotsgesetz. Der Mann bestreitet die Vorwürfe.

Nach Angaben der Polizei wird derzeit geprüft, ob es während der österreichischen Bundeshymne beim Public Viewing des WM-Spiels Österreich gegen Spanien zu einem strafrechtlich relevanten Vorfall gekommen ist.

Nach Angaben der Polizei wird derzeit geprüft, ob es während der österreichischen Bundeshymne beim Public Viewing des WM-Spiels Österreich gegen Spanien zu einem strafrechtlich relevanten Vorfall gekommen ist.

Im Mittelpunkt der Ermittlungen steht der bekannter steirischer Influencer und Comedian Marco Wagner. Nach Angaben der Polizei wird derzeit geprüft, ob es während der österreichischen Bundeshymne beim Public Viewing des WM-Spiels Österreich gegen Spanien zu einem strafrechtlich relevanten Vorfall gekommen ist. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Polizei und Verfassungsschutz ermitteln

Laut Landespolizeidirektion wurden die Einsatzkräfte am Donnerstagabend aufgrund von Hinweisen mehrerer Augenzeugen verständigt. Demnach soll Wagner während der Bundeshymne den verbotenen Hitlergruß gezeigt haben. Die Polizei bestätigt gegenüber Medien den Einsatz. Auch der Verfassungsschutz wurde eingeschaltet. Ein vorhandenes Video werde nun ausgewertet. Erst danach soll geklärt werden, ob tatsächlich ein strafrechtlich relevanter Sachverhalt vorliegt.

Influencer weist Vorwürfe zurück

Der betroffene Influencer bestreitet die Anschuldigungen entschieden. Gegenüber der Kleinen Zeitung erklärte er, dass an dem Abend zwar Alkohol konsumiert worden sei, er jedoch lediglich gejubelt habe. „Ich habe bei der Hymne sicher nur gejubelt und nicht getan, was mir da jetzt vorgeworfen wird. Das ist nicht meine Gesinnung.“ Ob sich der Verdacht bestätigt, ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Sollten sich die Vorwürfe erhärten, könnte ein Verfahren nach dem Verbotsgesetz folgen. Dieses sieht bei nationalsozialistischer Wiederbetätigung empfindliche strafrechtliche Konsequenzen vor. Ob es tatsächlich dazu kommt, hängt vom Ergebnis der laufenden Ermittlungen und der Auswertung des Videomaterials ab. Der steirische Influencer ist seit Jahren als Comedian und Social-Media-Persönlichkeit bekannt und verfügt über eine große Online-Reichweite. In der Vergangenheit trat er zudem öffentlich als Unterstützer der FPÖ auf. Für den Betroffenen gilt bis zu einer rechtskräftigen Entscheidung die Unschuldsvermutung.