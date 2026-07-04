Nach tödlichem Lkw-Unfall: Steiermark trauert um beliebte Friseurin (60)

Nach dem tödlichen Lkw-Unfall in einem Friseursalon werden immer mehr Details bekannt. Die verstorbene Unternehmerin war weit über ihr Geschäft hinaus engagiert. Die Gemeinde sagt Veranstaltungen ab und steht unter Schock.

Am Freitagvormittag war ein Lastwagen in St. Johann in der Haide (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) von der Fahrbahn abgekommen und in den Friseursalon gekracht, die 60-jährige Inhaberin wurde dabei tödlich verletzt.

Am Freitagvormittag war ein Lastwagen in St. Johann in der Haide (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) von der Fahrbahn abgekommen und in den Friseursalon gekracht, die 60-jährige Inhaberin wurde dabei tödlich verletzt.

Der schwere Lkw-Unfall, über den 5 Minuten bereits berichtet hat, erschüttert die Oststeiermark. Am Freitagvormittag war ein Lastwagen in St. Johann in der Haide (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) von der Fahrbahn abgekommen und in einen Friseursalon gekracht. Die 60-jährige Inhaberin kam dabei ums Leben, zwei weitere Frauen wurden schwer verletzt, der Lkw-Lenker erlitt leichte Verletzungen.

Lkw durchschlug die Hausmauer

Nach bisherigen Ermittlungen kam der mit Schutt beladene Lastwagen gegen 10.25 Uhr auf der Burgenland Straße (B50) aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug durchbrach die Außenmauer des Friseursalons und blieb tief im Gebäude stecken. Als mögliche Unfallursache wird derzeit ein medizinischer Notfall vermutet. Ein Alkotest beim 62-jährigen Fahrer ergab laut Polizei zudem eine leichte, für Lkw-Lenker jedoch relevante Alkoholisierung. Zunächst gingen die Einsatzkräfte von einer eingeklemmten Person aus. Wegen der unübersichtlichen Lage wurden auch zwei Rettungshubschrauber alarmiert.

Tragischer Unfall sorgte für einen Großeinsatz

Für die 60-jährige Inhaberin des Salons kam jedoch jede Hilfe zu spät, sie konnte nur noch tot aus den Trümmern geborgen werden. Die beiden weiteren Frauen im Geschäft, eine Mitarbeiterin und eine Kundin, erlitten schwere Verletzungen. Insgesamt standen sechs Feuerwehren mit 63 Kräften sowie Rettung, Notärzte und Polizei im Großeinsatz. Für die Bergung des Lastwagens musste schweres Gerät eingesetzt werden. Das Gebäude wurde massiv beschädigt.

Gemeinde verliert engagierte Unternehmerin

Die Nachricht vom Tod der Friseurin löste in St. Johann in der Haide tiefe Betroffenheit aus. Die Unternehmerin führte ihren Salon seit vielen Jahren und hatte erst im vergangenen Jahr das 20-jährige Betriebsjubiläum gefeiert. Darüber hinaus engagierte sie sich als Gemeinderätin und war fest im Vereins- und Gemeindeleben verankert. „Sie war sehr, sehr aktiv im Dorfleben und hat uns alle überall unterstützt“, sagt Bürgermeister Günter Müller. Aus Respekt vor der Verstorbenen wurden mehrere Veranstaltungen abgesagt. Das geplante Schulfest fand ebenso nicht statt wie ein Wuzzlerturnier der Feuerwehr. Bürgermeister: „Wir haben eine wertvolle Gemeindebürgerin verloren.“

„Wir haben eine wertvolle Gemeindebürgerin verloren“

Trotz der tragischen Ereignisse hob Bürgermeister Müller den professionellen Einsatz aller Helfer hervor. Besonders beeindruckt zeigte er sich vom reibungslosen Zusammenspiel der Einsatzorganisationen. „Wir haben eine wertvolle Gemeindebürgerin verloren. Mein Beileid gilt allen Angehörigen“, so der Bürgermeister. Den beiden schwer verletzten Frauen wünsche die gesamte Gemeinde eine rasche und vollständige Genesung. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern weiterhin an. Für den Lkw-Lenker gilt bis zum Abschluss der Ermittlungen die Unschuldsvermutung.