Nach 28 Jahren ist Schluss: Kult-Disco „Excalibur“ sperrt endgültig zu

Für viele Oststeirer ist das „Excalibur“ weit mehr als nur eine Diskothek. Generationen haben hier Geburtstage gefeiert, Freundschaften geschlossen und lange Nächte verbracht. Doch nach 28 Jahren endet diese Ära: Am 11. Juli öffnet die Kult-Disco in Greinbach bei Hartberg zum letzten Mal ihre Türen.

Wirtschaftlicher Betrieb nicht mehr möglich

Die Entscheidung sei ihm nicht leicht gefallen, erklärt Geschäftsführer Markus Gruber in einem Bericht der Kleinen Zeitung. Dennoch habe sich zuletzt gezeigt, dass ein wirtschaftlicher Betrieb nicht mehr möglich sei. Die Besucherzahlen seien rückläufig, die laufenden Kosten hingegen hoch geblieben. „Es ist zurzeit einfach viel zu ruhig“, beschreibt Gruber die aktuelle Situation. Für das Aus macht der Betreiber auch einen gesellschaftlichen Wandel verantwortlich. Seiner Beobachtung nach würden viele junge Menschen ihre Freizeit heute anders verbringen als noch vor einigen Jahren. „Die Jungen sollten weniger aufs Handy schauen und mehr fortgehen“, sagt Gruber. Auch beim Konsum habe sich vieles verändert. Viele Gäste würden kaum noch Getränke bestellen, wodurch der Betrieb einer Diskothek zunehmend schwierig werde.

Das Ende einer beliebten Partylocation

Das „Excalibur“ zählt seit Ende der 1990er-Jahre zu den bekanntesten Diskotheken der Oststeiermark. Anfang dieses Jahres hatte Markus Gruber den Betrieb übernommen. Dass er die Disco nun wenige Monate später schließen muss, sei für ihn besonders bitter, schließlich sei er selbst viele Jahre Stammgast gewesen. Ganz ohne Abschied soll die Kult-Disco jedoch nicht schließen. Am Freitag, 10. Juli, findet noch einmal das beliebte „Next Generation Clubbing“ für Jugendliche zwischen zwölf und 16 Jahren statt. Einen Tag später steigt mit „This is the End“ die letzte große Partynacht im „Excalibur“. Wie es mit dem Areal danach weitergeht, ist derzeit offen. Laut Eigentümer sollen in den kommenden Monaten verschiedene Möglichkeiten geprüft werden. Auch über eine künftige Neunutzung des Standorts wird bereits spekuliert.