Dalai-Lama-Zentrum eröffnet: Tibetzentrum zieht in die Steiermark

Ein international bedeutendes Tibetzentrum hat in der Steiermark ein neues Zuhause gefunden. In Oberzeiring startet ab sofort ein Bildungszentrum nach den Lehren des Dalai Lama, mit Gästen aus der ganzen Welt.

Das Tibetzentrum Österreich hat seinen neuen Standort in Oberzeiring im Bezirk Murtal offiziell eröffnet. Nach fast zwei Jahrzehnten in Kärnten schlägt das Institut nun ein neues Kapitel auf und setzt auf bessere Rahmenbedingungen sowie weiteres Wachstum, 5 Minuten hat bereits im Vorfeld berichtet: Nach 20 Jahren in Kärnten: Tibetzentrum wandert in die Steiermark ab.

Bildungszentrum nach den Lehren des Dalai Lama

Das Tibetzentrum versteht sich als Bildungsstätte für buddhistische Philosophie, Psychologie und tibetische Medizin. Direktor Lama Geshe TenDhar betont die besondere Rolle der Einrichtung: „Das Tibetzentrum ist ein Institut seiner Heiligkeit, des Dalai Lama. Unser Ziel ist es, die Kultur und den Wissensschatz Tibets an Menschen weiterzugeben, die sich dafür interessieren.“ Jährlich werden zu mehrtägigen Seminaren und Lehrgängen rund 500 Teilnehmer aus Österreich, Deutschland und der Schweiz erwartet.

Warum das Zentrum in die Steiermark übersiedelt ist

Der bisherige Standort in Hüttenberg (Kärnten) bot laut dem Zentrum nicht mehr die notwendige Infrastruktur für die Betreuung der Teilnehmer. In Oberzeiring sieht man nun bessere Voraussetzungen. „Hier können wir uns weiterentwickeln und neue Menschen erreichen. Die Infrastruktur ist deutlich besser“, erklärt Lama Geshe TenDhar. Möglich wurde der Umzug, weil ein Unterstützer des Tibetzentrums das ehemalige Hotel in Oberzeiring kaufte und der Einrichtung zur Verfügung stellte. Auch die Gemeinde blickt optimistisch auf den Neustart. Bürgermeister Ewald Haingartner erwartet positive Auswirkungen auf Tourismus und regionale Betriebe. Bereits am bisherigen Standort verzeichnete das Zentrum innerhalb von knapp zwei Jahrzehnten rund 48.000 Teilnehmerübernachtungen. Entwickelt sich der neue Standort ähnlich, könnte das auch für Oberzeiring und die gesamte Region Murtal ein spürbarer wirtschaftlicher Impuls werden.