Auto geht auf A2 in Flammen auf: Feuerwehren im Einsatz bei Gleisdorf

Ein Fahrzeugbrand sorgt derzeit auf der A2 bei Gleisdorf für einen Feuerwehreinsatz. Zwei Fahrstreifen sind gesperrt, Autofahrer müssen mit Verkehrsbehinderungen in Fahrtrichtung Graz rechnen.

Auf der A2 Südautobahn ist es am Samstagvormittag zu einem Fahrzeugbrand gekommen. Der Vorfall ereignete sich nach der Anschlussstelle Gleisdorf West in Fahrtrichtung Graz. Mehrere Einsatzkräfte stehen aktuell im Einsatz.

Zwei Feuerwehren löschen brennendes Auto

Wie die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Gleisdorf mitteilt, rückten die Einsatzkräfte gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Ludersdorf zum Brand eines Autos aus. Das Fahrzeug stand auf der Autobahn in Flammen und musste von den Feuerwehrkräften gelöscht werden. Aufgrund des Einsatzes sind derzeit die erste und zweite Fahrspur gesperrt. Laut Feuerwehr ist ein Vorbeifahren zwar möglich, dennoch müssen Verkehrsteilnehmer in Fahrtrichtung Graz mit Verzögerungen rechnen. Wie es zu dem Brand kam und ob Personen verletzt wurden, war zunächst nicht bekannt. Die Löscharbeiten und der Einsatz dauern derzeit noch an.