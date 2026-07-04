Neue Kampagne rückt regionalen Buchhandel in den Fokus

Mit einer neuen Plakatkampagne rückt die WKO Steiermark den regionalen Buchhandel in den Fokus. Im Mittelpunkt stehen persönliche Beratung, individuelle Empfehlungen und die Bedeutung lokaler Buchhandlungen.

In einer Zeit, in der vieles mit wenigen Klicks online bestellt werden kann, gewinnen persönliche Beratung, echte Begegnungen und das individuelle Einkaufserlebnis zunehmend an Bedeutung. Gerade der lokale Buchhandel zeigt täglich, welchen Mehrwert regionale Unternehmen für die Menschen und die Gemeinden schaffen. Dafür sensibilisiert die Fachgruppe Buch- und Medienwirtschaft der WKO Steiermark nun mit einer personalisierten Plakatkampagne.

Bücher statt Bots: Warum Buchhandlungen

die besseren Empfehlungen liefern

„Algorithmen liefern Daten – aber Buchhändlerinnen und Buchhändler liefern Orientierung. Ein Buch ist mehr als ein Produkt: Es erzählt Geschichten, vermittelt Wissen, verbindet und bewegt. Genau deshalb findet man in der Buchhandlung im persönlichen Gespräch das Richtige – ob Urlaubsroman, Geschenk, Kinderbuch oder Fachliteratur. Die kompetente Beratung vor Ort macht den Unterschied“, so Beatrice Erker, Obfrau der Fachgruppe Buch- und Medienwirtschaft.

Die Persönlichkeit zählt

Lokale Buchhandlungen sind darüber hinaus wichtige Treffpunkte des gesellschaftlichen Lebens. Sie schaffen Räume für Austausch und Begegnung, veranstalten Lesungen, Signierstunden, Buchpräsentationen und Buchclubs und fördern damit die regionale Kultur- und Leselandschaft. Hier entstehen persönliche Gespräche, neue Ideen und Gemeinschaft.

Social Detox: Das Buch als Urlaubstrend

Auch aktuelle Entwicklungen zeigen die anhaltende Bedeutung des gedruckten Buches. Tourismusstudien belegen, dass für viele Menschen Entschleunigung und bewusste Auszeiten immer wichtiger werden. Das klassische Buch gehört dabei für zahlreiche Urlauber selbstverständlich ins Reisegepäck. Besonders bemerkenswert: In der Altersgruppe der 18- bis 24-Jährigen nehmen 87 Prozent der Befragten ein Buch mit auf Reisen.

Regional einkaufen wirkt

Wer im regionalen Buchhandel einkauft, stärkt zudem die heimische Wirtschaft, sichert Arbeitsplätze und trägt dazu bei, lebendige Ortszentren zu erhalten. Kurze Lieferwege, persönliche Erreichbarkeit und individuelle Serviceleistungen erbringen darüber hinaus einen wertvollen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit.

Vom 29. Juni bis 12. Juli sichtbar

Die individuellen Plakate zeigen, dass sich die Buchhändlerinnen und Buchhändler vor Ort Zeit für Kundinnen und Kunden nehmen und mit Fachwissen, Begeisterung und persönlichen Empfehlungen zur Seite steht. Denn kein Online-Shop kann ersetzen, was eine gute Buchhandlung ausmacht: die Freude am Entdecken, die persönliche Beratung und die Leidenschaft für Bücher. Die Plakate sind im Zeitraum vom 29. Juni bis 12. Juli in der Steiermark verteilt an 32 Stellen zu sehen.