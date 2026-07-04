Über 30 Grad im Klassenzimmer: Grüne fordern besseren Hitzeschutz in Schulen

Die steirischen Grünen drängen auf mehr Maßnahmen gegen überhitzte Klassenräume. In einer Dringlichen Anfrage an die Landesregierung fordern sie eine landesweite Strategie, um Schulen, Kindergärten und Kinderkrippen besser vor den Folgen zunehmender Hitze zu schützen.

„Situation an vielen steirischen Schulen unzumutbar“

Nach Ansicht der Grünen seien Temperaturen von teils deutlich über 30 Grad in Klassenräumen für Schüler und Lehrkräfte nicht länger zumutbar. „Statt eine Diskussion über eine mögliche Vorverlegung der Sommerferien zu führen, muss das Problem der übermäßigen Hitze grundsätzlich gelöst werden. Die momentane Situation mit oft deutlich mehr als 30 Grad an vielen steirischen Schulen ist einfach nur unzumutbar“, sieht Bildungssprecherin Veronika Nitsche dringenden Handlungsbedarf.

Grüne pochen auf besseren Hitzeschutz in Schulen

Schon in der letzten Landtagssitzung habe sie Bildungslandesrat Stefan Hermann auf das Problem angesprochen. Dieser erklärte damals jedoch, ihm sei mit einer Ausnahme kein von übermäßiger Hitze betroffener Schulstandort bekannt, heißt es in der Grünen-Aussendung. „Das ist einfach nur eine Verweigerung der Realität. Mit so einer Haltung des Bildungslandesrats wird es in den überhitzten Klassenzimmern um kein einziges Grad kühler.“ Die Grünen fragen nun in der letzten Schulwoche noch einmal nach und fordern langfristige Lösungen für die hitzegeplagten Schüler und das Lehrpersonal. „Angesichts der Erderwärmung ist eine landesweite Strategie gegen die zunehmende Hitze in den Schulen, Kindergärten und Kinderkrippen dringend notwendig. Das Land Steiermark muss den Gemeinden die finanziellen Mittel für Beschattung, Kühlung und Begrünung zur Verfügung stellen und die notwendigen Maßnahmen setzen, um die steirischen Bildungseinrichtungen an die Folgen der Erderhitzung anzupassen.“