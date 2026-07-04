Tierschutzpreis: Steiermark zeichnet Vorzeigebetriebe für Tierwohl aus

Tierwohl im Bereich der Nutztierhaltung ist seit Jahren für die Steirerinnen und Steirer wichtig. Konkret rückt tierfreundliches Bauen bei der Gestaltung der Lebensräume für landwirtschaftliche Nutztiere bei den Betrieben immer mehr in den Mittelpunkt. Heute Nachmittag (03.07.2024) wurden bereits zum sechszehnten Mal Musterbetriebe für ihr besonders tierfreundliches Bauen im ländlichen Raum mit dem Tierschutzpreis des Landes Steiermark ausgezeichnet. Aus insgesamt zehn Einreichungen wurden vier landwirtschaftliche Betriebe von einer sechsköpfigen Expertenjury ausgewählt. Weiters wurde auch der beste Tierfoto prämiert. Die vier Siegerbetriebe bekamen je 1500 Euro Preisgeld und der Betrieb mit dem schönsten Tierfoto erhielt einen 300 Euro Gutschein vom Lagerhaus. „Ich freue mich außerordentlich, dass der Preis für besonders tierfreundliches Bauen heuer wieder vergeben wird und wir damit wegweisende Projekte ins Rampenlicht rücken können”, betonte Karoline Schlögl bei der gemeinsamen Überreichung der Preise mit Tierschutzlandesrat Hannes Amesbauer und Landesrätin Simone Schmiedtbauer. Neben Maria Pein, Vizepräsidentin der Landwirtschaftskammer, gratulierten auch Stephan Wisiak, Leiter der Abteilung 13 Umwelt und Raumordnung und die beiden Bezirkshauptfrauen Doris Bund (BH Deutschlandsberg) und Elisabeth Kladiva (BH Voitsberg) den Preisträgerinnen und Preisträgern.

Tierwohl in der Nutztierhaltung gewinnt immer mehr an Bedeutung

Tierschutzlandesrat Hannes Amesbauer unterstrich die Bedeutung des Preises: „Tierwohl und eine leistungsfähige Landwirtschaft sind kein Widerspruch, sondern gehören untrennbar zusammen. Die ausgezeichneten Betriebe zeigen eindrucksvoll, dass moderne Stallkonzepte, hohe Haltungsstandards und wirtschaftlicher Erfolg Hand in Hand gehen können. Wer in tiergerechte Bauweisen investiert, verbessert die Haltungsbedingungen und stärkt zugleich die Zukunftsfähigkeit seines Betriebes. Mit dem Tierschutzpreis für tierfreundliches Bauen würdigen wir dieses besondere Engagement. Den Preisträgern gratuliere ich herzlich und danke ihnen für ihren wertvollen Beitrag zum Tierwohl in der Steiermark.”

©Land Steiermark/Binder | Maria Pein (Vize-Präs. LTK), LR Simone Schmiedtbauer, LR Hannes Amesbauer und TSO Karoline Schlögl (v.l.) überreichten an Peter und Eva Smolana den Tierschutzpreis. ©Land Steiermark/Binder | Maria Pein (Vize-Präs. LTK), LR Simone Schmiedtbauer, LR Hannes Amesbauer und TSO Karoline Schlögl (v.l.) überreichten an Anna und Christof Großegger den Tierschutzrpeis. ©Land Steiermark/Binder | Maria Pein (Vize-Präs. LTK), LR Simone Schmiedtbauer, LR Hannes Amesbauer und TSO Karoline Schlögl (v.l.) überreichten Helmut Jandl (3.v.l.) den Tierschutzpreis. ©Land Steiermark/Binder | Maria Pein (Vize-Präs. LTK), LR Simone Schmiedtbauer, LR Hannes Amesbauer und TSO Karoline Schlögl (v.l.) gratulierten Stefanie und Florian Reinbacher zum schönsten Tierfoto.

Landesrätin Simone Schmiedtbauer betonte: „Unsere bäuerlichen Familienbetriebe in der Steiermark zeigen tagtäglich, dass höchste Standards in der Tierhaltung mit Innovationskraft, Nachhaltigkeit und wirtschaftlichem Erfolg vereinbar sind. Wer in tierfreundliches Bauen investiert, investiert nicht nur in das Wohl der Tiere, sondern auch in die Qualität unserer heimischen Lebensmittel und in die Zukunft der Landwirtschaft. Die heute ausgezeichneten Betriebe sind starke Vorbilder und zeigen eindrucksvoll, wie modernes Ställe zum Gewinn für Tier, Mensch und Betrieb werden.”

Das sind die ausgezeichneten Betriebe: Barbara Harling in 8522 Groß St. Florian (Bezirk Deutschlandsberg)

Durch den Umbau eines ehemaligen Anbindestalls zu einem modernen Laufstall wurde ein besonders tierfreundliches Haltungssystem geschaffen. Der bestehende Stall wurde ressourcenschonend erweitert und harmonisch in das Hofbild integriert. Die Kühe profitieren von großzügigen Fress- und Liegebereichen, freiem Weidezugang, viel Licht und Frischluft sowie modernster Technik wie Melkroboter, Mistroboter und Futteranschieber. Besonderes Augenmerk wurde auf Bewegungsfreiheit, Ausweichmöglichkeiten und Komfort gelegt. Die tiergerechte Gestaltung führte nicht nur zu mehr Wohlbefinden der Tiere, sondern auch zu einer deutlichen Steigerung der Milchleistung von 7.500 auf 9.300 Kilogramm pro Kuh und Jahr. Das Projekt verbindet vorbildlich Tierwohl, Nachhaltigkeit und Arbeitserleichterung für die bäuerliche Familie.

Peter Smolana in 8530 Deutschlandsberg (Bezirk Deutschlandsberg)

Mit dem Neubau eines modernen Kaltstalls für rund 44 Rinder setzt der Betrieb neue Maßstäbe im Tierwohl. Großzügige Liegeflächen mit Stroheinstreu, mehr Bewegungsfreiheit, ein verbessertes Stallklima sowie moderne Entmistungstechnik schaffen besonders tiergerechte Haltungsbedingungen. Besonders hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang auch die vorhandene Strohmatikanlage. Ergänzt wird das Projekt durch nachhaltige Maßnahmen wie eine Photovoltaikanlage. Mit diesen Investitionen leistet der Betrieb einen wichtigen Beitrag zu einer zukunftsorientierten und tierfreundlichen Landwirtschaft.

Christof Großegger in 8741 Weißkirchen (Bezirk Murtal)

Mit großem Engagement und hoher Eigenleistung wurde ein veralteter Anbindestall zu einem modernen, hellen und tiergerechten Laufstall für Schafe umgebaut. Trotz eines begrenzten Budgets entstand ein vorbildliches Haltungssystem mit großzügigem Platzangebot, ganzjährigem Zugang zu Heu sowie Weidehaltung über den Großteil des Jahres. Besonders überzeugt hat die Jury die konsequente Ausrichtung auf Tierwohl und Nachhaltigkeit: Der Betrieb setzt auf die gefährdete Schafrasse Waldschaf, biologische Wirtschaftsweise, Vertragsnaturschutz und eine naturnahe Fütterung ohne leistungssteigernde Zusatzfuttermittel. Das Projekt zeigt eindrucksvoll, wie mit Kreativität, Fachwissen und persönlichem Einsatz eine besonders tierfreundliche und zukunftsorientierte Landwirtschaft umgesetzt werden kann.

Helmut Jandl in 8724 Spielberg (Bezirk Murtal)

Mit dem Neubau eines durchdacht konzipierten Schweinestalls wurde eine besonders tiergerechte und nachhaltige Haltungsform geschaffen. Die Schweine können ihre natürlichen Verhaltensweisen ausleben, indem sie Fress-, Liege- und Ausscheidungsbereiche klar voneinander trennen. Ein gut isolierter Warmstall, überdachte Strohliegeboxen sowie ein optimiertes Licht- und Lüftungskonzept sorgen für hohen Tierkomfort und ein gesundes Stallklima. Besonders überzeugt hat die Jury die Verbindung von Tierwohl, Praxistauglichkeit und Nachhaltigkeit. Der Stall kommt mit wenig Technik und geringem Arbeitsaufwand aus und bietet zugleich beste Bedingungen für Tiere und Menschen. Damit wurde eine zukunftsweisende Lösung geschaffen, die den Ansprüchen von Landwirtschaft, Tierschutz und Direktvermarktung gleichermaßen gerecht wird.

Das schönste Tierfoto

Das schönste Tierfoto kommt dieses Jahr vom Betrieb Stefanie und Florian Reinbacher aus 8583 Edelschrott im Bezirk Voitsberg. Seit 2010 – inklusive der aktuellen Preisverleihung – bekamen insgesamt 65 Betriebe Preisgelder, zudem wurden 16 Anerkennungspreise und 16 Preise für das schönste Tierfoto vergeben.