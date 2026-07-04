Feuerwehrmusiken aus ganz Österreich treffen sich in Eisbach-Rein

Das beeindruckende Stift Rein und vor allem die Stiftswiese sind an diesem Wochenende Schauplatz einer Premiere: Die Feuerwehrmusik Eisbach-Rein feiert gemeinsam mit zehn Feuerwehr-Musikgruppierungen aus allen österreichischen Bundesländern ihren 70. Geburtstag. „Dieses Jubiläumsfest vereint an einem Wochenende Volkskultur, Blasmusik und Feuerwehr auf wunderbare Weise miteinander“, gratulierte Landeshauptmann Mario Kunasek heute Samstag (4. Juli) im Rahmen eines Festaktes zum runden Jubiläum. „Ich möchte diese Gelegenheit aber auch nützen, um mich im Namen des Landes Steiermark und ganz persönlich ausdrücklich noch einmal bei Ihnen allen für Ihren außergewöhnlichen Einsatz beim Waldbrand vor einigen Wochen zu bedanken.“ Kunasek überreichte am Ende seiner Festansprache an Manfred Heß, den Obmann der Feuerwehrmusik, eine Dank- und Anerkennungsurkunde.

©Land Steiermark/Harzl | Parteienübergreifendes Musikfest: Grünen-Klubchefin Sandra Krautwaschl spielt beim Jubiläums-Musikverein Klarinette. ©Land Steiermark/Harzl | Landeshauptmann Mario Kunasek überreichte an den Obmann der Feuerwehrmusik Eisbach-Rein, Manfred Heß, eine Dank- und Anerkennungsurkunde.

Landeshauptmann-Stv. Manuela Khom gratulierte ebenfalls sehr herzlich zum runden Jubiläum: „70 Jahre Feuerwehrmusik Eisbach-Rein bedeutet sieben Jahrzehnte voller Begeisterung für die Musik, voller Kameradschaft und unzähliger Stunden ehrenamtlichen Engagements. Hinter diesem Jubiläum stehen Menschen, die ihre Freizeit investieren und unsere Gemeinschaft mit ihrem Einsatz bereichern. Die Feuerwehrmusik Eisbach-Rein verbindet dabei auf wunderbare Weise zwei Säulen des Ehrenamts in der Steiermark – das Feuerwehrwesen und die Blasmusik. Beides lebt von Menschen, die nicht fragen, was sie dafür bekommen, sondern was sie für andere leisten können. Ich bedanke mich für sieben Jahrzehnte ehrenamtlichen Engagements und gratuliere der Feuerwehrmusik recht herzlich zu diesem Jubiläum.“

Zahlreiche Ehrengäste beim Festakt

Weitere Ehrengäste bei dem Festakt, der mehr als 1.000 Gäste angelockt hatte, waren: Bezirkshauptmann Andreas Weitlaner und der Abt des Stiftes Rein, Philipp Helm, der Obmann des steirischen Blasmusikverbandes Erich Riegler, Landtagsabgeordnete und Klarinettistin der Feuerwehrmusik, Sandra Krautwaschl, Manfred Zettl, Vizebürgermeister der Gemeinde, sowie Helfried Ogrisek, der Mitorganisator der Drei-Tages-Veranstaltung, Bürgermeisterin Doris Dirnberger und Nationalratsabgeordnete Karin Greiner und Johann Kollegger, Obmann des Musikbezirkes Graz-Nord. Musikalisch wurde die Veranstaltung getragen vom Feuerwehrmusikverein und -kapellen aus Großreifling, Lupitsch, St. Agatha, Trattenbach, Amaliendorf-Aalfang, Enzersfeld, St. Georgen am Längsee, dem Musikverein der Graz-Linien sowie den Gastgebern. Im Anschluss an den Festakt spielten die Kapellen in Einzelkonzerten groß auf.

©Land Steiermark/Harzl Viel Applaus gab es beim Einmarsch der Musikformationen beim ersten bundesweiten Treffen von Feuerwehr-Musikkapellen in Eisbach-Rein auf der Stiftswiese.

Eine von drei Feuerwehr-Musikvereinen in der Steiermark

Die Feuerwehrmusik Eisbach-Rein ist einer von nur drei Feuerwehr-Musikvereinen in der Steiermark: Sie wurde 1956 gegründet, zählt aktuell 64 aktive Mitglieder, setzt sich intensiv in der Jugendarbeit ein und beteiligt sich auch jedes Jahr an der Flaggenparade. Morgen, Sonntag (5. Juli 2026), ist die Stiftskirche Rein auch erstmals das Ziel der Feuerwehrwallfahrt des Landesfeuerwehrverbandes, die bisher nach Mariazell geführt hatte. Dazu werden mehreren hundert Mitglieder der Feuerwehren, der steirische Diözesanbischof Wilhelm Krautwaschl, Abt Philipp Helm und Landesfeuerwehrkurat Michael Staberl erwartet. Nach Messe und einer Fahrzeugsegnung geht es zu einem Frühschoppen im Festzelt.