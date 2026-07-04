Landesbauernrat bestätigt Simone Schmiedtbauer als Landesobfrau.

Der Landesbauernrat des Steirischen Bauernbundes hat am Freitag in der Fachschule Grottenhof in Graz die Weichen für die kommenden fünf Jahre gestellt. Die Delegierten bestätigten Landesobfrau Simone Schmiedtbauer mit 100 Prozent der abgegebenen Stimmen. Als ihre Stellvertreter wurden Landwirtschaftskammerpräsident Andreas Steinegger, Landwirtschaftskammer-Vizepräsidentin Maria Pein, Landtagsabgeordneter und StVP Agrarsprecher Franz Fartek sowie der Landesobmann der Steirischen Jungbauern David Tischler gewählt.

Bauernbund neu aufgestellt: 1.237 neue Mitglieder

Der Landesbauernrat, das höchste beschlussfassende Gremium des Steirischen Bauernbundes, setzte damit ein klares Zeichen für die konsequente Fortsetzung des neu eingeschlagenen Weges. „Im vergangenen Jahr haben wir den Steirischen Bauernbund organisatorisch und inhaltlich neu aufgestellt. Unser Anspruch war und ist es, näher an unseren 436 Ortsgruppen zu sein, zuzuhören und die Anliegen der bäuerlichen Familien konsequent in unsere politische Arbeit zu tragen. Seit wir diesen neuen Weg eingeschlagen haben, konnten wir 1.237 neue Mitglieder für den Steirischen Bauernbund gewinnen. Dieses Vertrauen ist eine klare Bestätigung unseres Kurses. Gleichzeitig ist es für uns Auftrag und Motivation, diesen Weg konsequent weiterzugehen und den Steirischen Bauernbund gemeinsam mit unseren Funktionärinnen und Funktionären in allen Regionen weiterzuentwickeln“, betonte die wiedergewählte Landesobfrau Simone Schmiedtbauer nach ihrer Wahl.

Zukunftsprogramm für steirische Landwirtschaft

Viele zentrale Forderungen des Bauernbundes konnten bereits erfolgreich umgesetzt werden – vom verbesserten Prädatorenmanagement über die Wiedereinführung des Agrardiesels und die Vereinfachung der Entwaldungsverordnung bis hin zu den ersten Schritten einer flächendeckenden Herkunftskennzeichnung. Diese Erfolge unterstreichen die konsequente Interessenvertretung des Steirischen Bauernbundes und zeigen, dass beharrliche Arbeit konkrete Verbesserungen für die bäuerlichen Familien bewirken kann. Für das kommende Jahr kündigte Schmiedtbauer einen breiten Zukunftsprozess innerhalb der Organisation an. „Gemeinsam mit unseren Ortsgruppen und allen Bauernbündlerinnen und Bauernbündlern in der Steiermark werden wir ein Zukunftsprogramm erarbeiten und dabei die zentralen Forderungen und Schwerpunkte für die Zukunft der steirischen Land- und Forstwirtschaft festlegen.“

Bauernbund stellt Weichen für die kommenden Jahre

Auch der wiedergewählte Stellvertreter und Präsident der Landwirtschaftskammer Steiermark, Andreas Steinegger, unterstrich die Erfolge der vergangenen Jahre, verwies aber gleichzeitig auf die Herausforderungen, die vor der Landwirtschaft liegen. „Gemeinsam ist es gelungen, zahlreiche Forderungen des Bauernbundes umzusetzen – vom Erhalt des Waldfonds bis hin zu neuen Wirkstoffzulassungen im Pflanzenschutz. Zahlreiche Herausforderungen wie der Klimawandel und die damit verbundene Trockenheit, schwankende Marktpreise und die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen verlangen jedoch weiterhin entschlossenes Handeln. Hier heißt es dranzubleiben, denn diese Herausforderungen können wir nur gemeinsam als starke bäuerliche Interessenvertretung bewältigen.“ Mit der Wiederwahl des Führungsteams setzt der Steirische Bauernbund seinen eingeschlagenen Kurs fort und bekennt sich weiterhin zu einer starken Vertretung der steirischen Bäuerinnen und Bauern.

Sprachrohr und Anwalt des ländlichen Raums

Auch Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom gratulierte der wiedergewählten

Landesobfrau und unterstrich die Bedeutung des Steirischen Bauernbundes für den

ländlichen Raum: „Ich gratuliere Simone Schmiedtbauer herzlich zur Wiederwahl und

danke ihr für ihren engagierten Einsatz für die steirischen Bäuerinnen und Bauern.

Gemeinsam mit einem starken Team an ihrer Seite steht der Steirische Bauernbund für

Stabilität, klare Orientierung und eine verlässliche Vertretung unserer land- und

forstwirtschaftlichen Betriebe. Der Steirische Bauernbund ist als Sprachrohr und Anwalt

des ländlichen Raums eine lautstarke Stimme für unsere Bäuerinnen und Bauern und ein

wichtiger Partner, wenn es darum geht, das Zukunftsland Steiermark zu gestalten“,

betonte Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.07.2026 um 16:54 Uhr aktualisiert