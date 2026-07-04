Traktorunfall, Forstunfall, Kind verletzt: Feuerwehr übten für den Ernstfall

Mit realitätsnahen Einsatzszenarien trainierten Feuerwehr und Bergrettung in Frein an der Mürz den Ernstfall. Bei der SAN-Übung standen unter anderem ein Forst- und ein Traktorunfall im Mittelpunkt.

Am Freitag, 3. Juli, fand die jährliche SAN-Übung des ersten Abschnittes in Frein an der Mürz (Steiermark) statt.

Am Freitag, 3. Juli, fand die jährliche SAN-Übung des ersten Abschnittes in Frein an der Mürz (Steiermark) statt.

Am Freitag, 3. Juli, fand die jährliche SAN-Übung des ersten Abschnittes in Frein an der Mürz (Steiermark) statt. Die Übung wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Frein im freien Gelände vorbereitet und durchgeführt. Dabei wurden vier realitätsnahe Einsatzszenarien beübt, die im Feuerwehralltag jederzeit auftreten können. Die teilnehmenden Feuerwehrkameraden absolvierten die einzelnen Stationen und stellten dabei ihr Wissen sowie ihre praktischen Fähigkeiten unter Beweis.

©FF Frein a.d. Mürz Insgesamt nahmen 34 Einsatzkräfte an der Übung teil.

Auch für die Bergrettung wurde ein eigenes Einsatzszenario von der FF Frein vorbereitet. Dabei musste aus felsigem Gelände eine verletzte Person gerettet werden. Die weiteren Übungsszenarien umfassten einen Forstunfall, ein verletztes Kind, sowie einen Traktorunfall. Insgesamt nahmen 34 Einsatzkräfte an der Übung teil. Als Übungsbeobachter begleitete Feuerwehrarzt Dr. Herbert Becvar die SAN-Übung.