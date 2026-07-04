Alkolenker bei Unfall verletzt: Auto überschlug sich

Samstagvormittag, 4. Juli 2026, kam ein Pkw-Lenker auf der B146 von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich. Der Lenker wurde leicht verletzt.

Gegen 9.30 Uhr war ein 58-jähriger Pkw-Lenker in Gstatterboden (Bezirk Liezen) auf der B146 unterwegs. Wenige Meter vor einem Bahnübergang kam er aus bislang ungeklärter Ursache rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw touchierte einen Leitpflock, fuhr über eine Leitschiene und geriet in die Böschung.

Auto überschlug sich, Lenker war alkoholisiert

In weiterer Folge prallte das Fahrzeug gegen einen Baum, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Stillstand. Der Lenker konnte sich mit Unterstützung von Ersthelfern selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Der Mann erlitt leichte Verletzungen und wurde vor Ort durch Einsatzkräfte medizinisch versorgt. Eine weitere Behandlung im Krankenhaus lehnte er ab. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 0,67 mg/l Atemalkohol (entspricht ca. 1,34 Promille). Der Führerschein wurde vorläufig abgenommen. Die Feuerwehr unterstützte bei der Fahrzeugbergung.