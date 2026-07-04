Bärenstarke Leistung: Styrian Bears stehen wieder in der Silver Bowl

Die PROVENTOR Styrian Bears haben das Finalticket gelöst. Mit einem souveränen 49:14-Erfolg gegen die Mödling Rangers zogen die Grazer zum dritten Mal in Folge in die Silver Bowl ein.

Die PROVENTOR Styrian Bears stürmen zum dritten Mal in Folge in die Silver Bowl. Im Halbfinale der AFL Division 1 überrollten die Grazer die Mödling Rangers von Beginn an. Bereits im ersten Viertel erarbeiteten sich die Bears eine 21:7-Führung, ehe sie noch vor der Pause auf ein sensationelles 42:7 erhöhten. Durch den massiven Vorsprung trat in der zweiten Halbzeit die Mercy Rule mit durchlaufender Uhr in Kraft. Nach verkürzter Spielzeit endete die Partie mit einem verdienten 49:14-Sieg für die Steirer.

Styrian Bears freuen sich über Sieg: „Jetzt gilt der Blick voll und ganz dem Finale!“

Head Coach Alexander Schintler bilanzierte stolz: „Heute haben wir mit vollem Fokus und maximaler Energie von der ersten Sekunde an gezeigt, was wirklich in uns steckt. Wir wussten, dass wir gegen ein starkes Team wie die Rangers alles abrufen müssen, und die Jungs haben das heute kompromisslos durchgezogen. Jetzt gilt der Blick voll und ganz dem Finale!“ Auch abseits des Rasens war der Spieltag ein voller Erfolg: Das begleitende Event „Salsa Bowl“ lockte mehrere Hundert begeisterte Fans an. Nach dem sportlichen Triumph genossen die Besucher den Abend bei sommerlicher Stimmung, köstlicher Kulinarik und lateinamerikanischer Live-Musik der Band Latin Herz.