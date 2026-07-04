Sonne und Wolken: Wechselhaftes Sonntagswetter in der Steiermark

Der Sonntag bringt in der Steiermark einen Mix aus Sonne und Wolken. Vor allem in der Obersteiermark sind ab Mittag einzelne Regenschauer möglich. Gleichzeitig gehen die Temperaturen etwas zurück.

Der Sonntag präsentiert sich in der Steiermark wechselhaft. Zwar scheint über weite Strecken die Sonne, immer wieder ziehen jedoch dichtere Wolken aus Nordwesten über das Land. Ab Mittag steigt vor allem in der Obersteiermark die Wahrscheinlichkeit für einzelne Regenschauer. Gleichzeitig werden die Temperaturen im Vergleich zu den Vortagen etwas niedriger ausfallen. Dazu weht ein mäßiger Nordwestwind, der in höheren Lagen zeitweise kräftig auffrischen kann. Die Frühtemperaturen liegen zwischen 8 und 16 Grad, tagsüber werden je nach Region Höchstwerte zwischen 22 Grad im Ennstal und bis zu 29 Grad im Südosten erreicht.