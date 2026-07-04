Tödlicher Frontal-Crash: Motorradlenker verstarb noch an Unfallstelle

Am Samstagnachmittag, 4. Juli 2026, kam es auf der B72 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Ein 65-jähriger Motorradlenker verstarb noch an der Unfallstelle.

Kurz nach 14 Uhr war ein 65-Jähriger mit seinem Motorrad in Birkfeld (Bezirk Weiz) unterwegs. Seine 62-jährige Ehefrau befand sich am Sozius. Zur selben Zeit lenkte eine 48-jährige Pkw-Lenkerin ihr Fahrzeug in die Gegenrichtung. Im Fahrzeug befand sich auch ihre achtjährige Tochter.

Kollision mit Auto: Motorradlenker stirbt noch an Unfallstelle

Im Bereich einer Zufahrt zu einem Parkplatz beabsichtigte die Pkw-Lenkerin, nach links abzubiegen. Dabei dürfte sie den entgegenkommenden Motorradlenker übersehen haben. Es kam zu einem Frontalzusammenstoß zwischen den Fahrzeugen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Motorradlenker auf das Dach des Pkw geschleudert. Trotz umgehend eingeleiteter Erste-Hilfe- und Rettungsmaßnahmen verstarb der Mann noch an der Unfallstelle.

Mitfahrerin und PKW-Lenkerin verletzt

Die 62-jährige Mitfahrerin auf dem Motorrad erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde mit dem Rettungshubschrauber in das LKH-Graz geflogen. Die Pkw-Lenkerin erlitt leichte Verletzungen sowie einen schweren Schock und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Das im Fahrzeug mitfahrende Kind blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt und wurde vorsorglich medizinisch betreut. Ein Alkotest mit der Pkw-Lenkerin verlief negativ. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen.