Alkolenker (27) kracht frontal in Auto – schwebt nun in Lebensgefahr

Ein Alko-Lenker (27) krachte in der Nacht auf Sonntag auf der L406 Schloffereck Landesstraße in das entgegenkommende Auto einer 27-jährigen Frau. Beide wurden schwer verletzt. Der Mann befindet sich derzeit sogar in Lebensgefahr.

„Er hätte in seinem Zustand kein Fahrzeug lenken dürfen“, heißt es am Sonntag vonseiten der Landespolizeidirektion Steiermark, nachdem es in der Nacht zu einem schweren Frontalzusammenstoß auf der L406 Schloffereck Landesstraße gekommen war. Gemeint ist damit ein 27-jähriger Autofahrer aus Österreich, der in einem hochgradig alkoholisiertem Zustand in den Gegenverkehr geriet. In der Folge kam es zu einer Kollision mit einer 25-jährigen Lenkerin aus dem Kosovo.

Unfall forderte zwei Schwerverletzte

„Der 27-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von Einsatzkräften befreit werden“, erklären die Beamten weiter. Beide Unfallbeteiligten wurden schwer verletzt. Die Frau wurde ins LKH Oberwart eingeliefert. „Der Mann wurde zunächst in das LKH Hartberg gebracht und anschließend mit dem Rettungshubschrauber in das LKH-Graz überstellt. Er befindet sich derzeit in Lebensgefahr“, so die Exekutive.

Erhebliche Alkoholisierung festgestellt

Während ein Alkotest bei der 25-Jährigen negativ verlief, wurde bei dem 27-Jährigen laut der Polizei eine erhebliche Alkoholisierung festgestellt. „Zudem war er ohne gültige Lenkberechtigung unterwegs“, betonen die Beamten. Die L406 war für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten rund eineinhalb Stunden vollständig gesperrt. Mehrere Feuerwehren, der Rettungsdienst und die Polizei standen im Einsatz. Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete eine Blutabnahme an.