Skip to content
Region auswählen:
/ ©Montage: Canva
Symbolfoto
Eine Bildmontage auf 5min.at zeigt eine Thujenhecke sowie eine glimmende Zigarette.
Eine 44-jährige Frau wurde bei dem Brand im Bezirk Leoben verletzt.
St. Michael / Obersteiermark
05/07/2026
Einsatz

Zigarettenstummel setzte Hecke in Brand: Frau (44) verletzt

Aufgrund einer weggeworfenen Zigarette geriet am Samstagabend eine Thujenhecke in St. Michael in Obersteiermark in Brand. Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(112 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Ein Heckenbrand löste am Samstagabend einen Einsatz in St. Michael in der Obersteiermark aus. Auslöser dürfte laut der Polizei eine weggeworfene Zigarette gewesen sein. „Anwesende Personen bekämpften die Flammen mit einem Gartenschlauch und mehreren Feuerlöschern“, heißt es vonseiten der Landespolizeidirektion Steiermark. „Dadurch konnte ein weiteres Ausbreiten des Feuers verhindert werden.“

Frau verletzt

Die Nachlöscharbeiten wurden von 20 Kräften der hiesigen Feuerwehr durchgeführt. Indes wurde eine 44-jährige Frau vom Rettungsdienst in das LKH Leoben eingeliefert. „Sie erlitt durch die Rauchentwicklung Verletzungen unbestimmten Grades“, so die Polizisten. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at