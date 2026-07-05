Zigarettenstummel setzte Hecke in Brand: Frau (44) verletzt

Aufgrund einer weggeworfenen Zigarette geriet am Samstagabend eine Thujenhecke in St. Michael in Obersteiermark in Brand. Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei.

Ein Heckenbrand löste am Samstagabend einen Einsatz in St. Michael in der Obersteiermark aus. Auslöser dürfte laut der Polizei eine weggeworfene Zigarette gewesen sein. „Anwesende Personen bekämpften die Flammen mit einem Gartenschlauch und mehreren Feuerlöschern“, heißt es vonseiten der Landespolizeidirektion Steiermark. „Dadurch konnte ein weiteres Ausbreiten des Feuers verhindert werden.“

Frau verletzt

Die Nachlöscharbeiten wurden von 20 Kräften der hiesigen Feuerwehr durchgeführt. Indes wurde eine 44-jährige Frau vom Rettungsdienst in das LKH Leoben eingeliefert. „Sie erlitt durch die Rauchentwicklung Verletzungen unbestimmten Grades“, so die Polizisten. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.