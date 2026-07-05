Wetter in der Steiermark: Nach der Abkühlung kommt die Hitze zurück

Nach der Hitzewelle zeigt sich das Wetter in der Steiermark deutlich abwechslungsreicher. In den kommenden Tagen sind Schauer, einzelne Gewitter und lebhafter Wind möglich. Zum Ferienstart kehrt die Sommerhitze aber rasch zurück.

Die Temperaturen bleiben zwar sommerlich, erreichen aber meist nicht mehr die 30-Grad-Marke. Gleichzeitig sorgen Wolken, Regenschauer und vereinzelt Gewitter für mehr Abwechslung, besonders in der Obersteiermark.

Die Temperaturen bleiben zwar sommerlich, erreichen aber meist nicht mehr die 30-Grad-Marke. Gleichzeitig sorgen Wolken, Regenschauer und vereinzelt Gewitter für mehr Abwechslung, besonders in der Obersteiermark.

Nach den außergewöhnlich heißen Tagen bringt die neue Woche etwas Entspannung. Die Temperaturen bleiben zwar sommerlich, erreichen aber meist nicht mehr die 30-Grad-Marke. Gleichzeitig sorgen Wolken, Regenschauer und vereinzelt Gewitter für mehr Abwechslung, besonders in der Obersteiermark.

Sonntag: Im Süden heiß, im Norden steigt die Schauergefahr

Laut GeoSphere Austria wechseln sich heute Sonnenschein und Wolken ab. Während es im Süden des Landes nochmals bis zu 30 Grad warm werden kann, sind vor allem im Nordosten sowie in der nordwestlichen Obersteiermark ab Mittag kurze Regenschauer und einzelne Gewitter möglich. In höheren Lagen frischt zudem der Nordwestwind kräftig auf. In der Nacht auf Montag bleibt es wechselnd bis stark bewölkt. Besonders in der Obersteiermark ziehen weitere Regenschauer und vereinzelt Gewitter durch. Die Temperaturen sinken auf 12 bis 17 Grad.

So startet die letzte Schulwoche

Der Montag beginnt vielerorts mit dichten Wolken. Von der Obersteiermark aus breiten sich bis etwa Mittag Regenschauer und einzelne Gewitter vor allem in der Osthälfte der Steiermark aus. Im Laufe des Nachmittags lockert das Wetter wieder auf und die Sonne zeigt sich zeitweise. Windig bleibt es vor allem im Bergland und in der Obersteiermark. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 18 Grad in höheren Lagen und bis zu 27 Grad im Süden.

Dienstag wird freundlicher

Am Dienstag beruhigt sich das Wetter wieder deutlich. Sonne und Wolken wechseln einander ab, größere Niederschläge sind nach derzeitigem Stand kaum zu erwarten. Der Wind bleibt zwar in der Obersteiermark lebhaft, im Südosten weht er deutlich schwächer. Dafür steigen die Temperaturen wieder an: Nach kühlen Morgenstunden mit 10 bis 16 Grad werden am Nachmittag bereits 24 bis 31 Grad erreicht.

Kaltfront am Mittwoch und dann?

Für Mittwoch kündigt sich aus Norden eine Kaltfront an. Sie bringt vor allem der nördlichen Obersteiermark mehr Wolken und kräftigen Nordwind. Trotz der Front dürfte es nach aktuellen Prognosen in weiten Teilen der Steiermark überwiegend trocken bleiben. Besonders im Süden zeigt sich immer wieder die Sonne. Die Höchstwerte reichen von rund 20 Grad in Mariazell bis etwa 27 Grad im Süden. Aber dies soll nicht lange so bleiben: Bereits in der ersten Ferienwoche könnten die Temperaturen erneut deutlich über die 30-Grad-Marke klettern.