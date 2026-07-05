Steiermark will bei Kindergärten sparen: Opposition schlägt Alarm

Im steirischen Landtag steht eine umstrittene Reform der Kinderbetreuung vor dem Beschluss. Das Land rechnet mit Einsparungen von bis zu 975.000 Euro jährlich. Opposition und Interessensvertretungen üben scharfe Kritik.

Eine Novelle des steirischen Kinderbildungs-und betreuungsgesetzes soll am Dienstag beschlossen haben. Während ÖVP und FPÖ eine Verbesserung sehen, schlägt die Opposition Alarm.

Eine Novelle des steirischen Kinderbildungs-und betreuungsgesetzes soll am Dienstag beschlossen haben. Während ÖVP und FPÖ eine Verbesserung sehen, schlägt die Opposition Alarm.

Die Novelle des steirischen Kinderbildungs- und -betreuungsgesetzes soll am Dienstag im Landtag beschlossen werden. Nach aktuellem Stand dürfte sie die Zustimmung von FPÖ und ÖVP erhalten. Ziel der Landesregierung ist es, Vorgaben zu vereinfachen, Gemeinden zu entlasten und den Ausbau von Betreuungsplätzen zu erleichtern. Gleichzeitig erwartet das Land durch die Änderungen Einsparungen von bis zu 975.000 Euro pro Jahr bis 2030. Bildungslandesrat Stefan Hermann sieht Handlungsbedarf, so müsse die Steiermark mit den Kosten runterkommen und flexibler werden. Auch die ÖVP rund um Bildungssprecher Detlev Eisel-Eiselsberg will mit der Gesetzesänderung „weniger Vorschriften, schnellerer Bau und geringere Kosten (…), bei gleichbleibend hoher Qualität mehr Spielraum für unsere Gemeinden.

Weniger Vorschriften und mehr Spielraum

Aus Sicht der Regierungsparteien sollen die neuen Regelungen den Alltag für Gemeinden und Träger erleichtern. FPÖ und ÖVP sprechen von weniger Bürokratie, flexibleren Vorgaben und einer besseren Planbarkeit beim Ausbau von Kinderbetreuungseinrichtungen. Vor allem bei bestehenden Gebäuden sollen die Anforderungen reduziert werden, um Umbauten und Erweiterungen einfacher umzusetzen. Außerdem soll die Bedarfserhebung künftig gezielter erfolgen.

Opposition warnt vor Verschlechterungen

SPÖ, KPÖ und Neos lehnen die Gesetzesänderung ab. Sie befürchten, dass sich die Bedingungen für Kinder und das pädagogische Personal verschlechtern könnten. Kritisiert werden unter anderem größere Gruppen, weniger Platz pro Kind sowie aus Sicht der Opposition fehlende Maßnahmen zur Verbesserung der Betreuung. Auch zahlreiche Stellungnahmen im Begutachtungsverfahren hätten auf diese Bedenken hingewiesen.

Grüne sehen Licht und Schatten

Die Grünen bewerten die Novelle differenzierter. Sie unterstützen jene Maßnahmen, die den Ausbau von Betreuungsplätzen erleichtern sollen. Gleichzeitig sprechen sie sich gegen Einsparungen aus, wenn diese zulasten der Betreuungsqualität oder der Familien gehen.

Wo das Land sparen will

Ein Teil der erwarteten Einsparungen soll durch den Wegfall der Kinderbetreuungsbeihilfe sowie durch das Streichen von Beiträgen für Ausbildungslehrgänge von Kinderbetreuern und Tageseltern erzielt werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.07.2026 um 08:32 Uhr aktualisiert