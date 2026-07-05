WKO fordert Kurswechsel: Zehn Maßnahmen für die Zukunft von Graz

Die WKO Graz sieht die Landeshauptstadt an einem Wendepunkt. Mit einem neuen 10-Punkte-Programm präsentiert sie konkrete Vorschläge für Verkehr, Wirtschaft und Stadtentwicklung.

Die Wirtschaftskammer brachte diese Woche in Graz ihre Forderungen für die kommende Legislaturperiode auf den Tisch. Gemeinsam mit dem Institut für Wirtschafts- und Standortentwicklung (IWS) wurde ein umfassendes Standortgutachten vorgestellt. Herzstück ist ein 10-Punkte-Programm, das die Wettbewerbsfähigkeit der Landeshauptstadt stärken und die wirtschaftliche Entwicklung langfristig sichern soll.

Graz wächst, steht aber vor großen Herausforderungen

Die Analyse zeigt ein zwiespältiges Bild. Einerseits ist Graz in den vergangenen 15 Jahren um rund 50.000 Einwohner gewachsen und erwirtschaftet inzwischen fast die Hälfte der steirischen Wirtschaftsleistung. Andererseits sieht die WKO deutlichen Handlungsbedarf: Die Arbeitslosenquote liegt mit 10,8 Prozent deutlich über dem steirischen Durchschnitt, gleichzeitig sind die Finanzschulden der Stadt auf 1,9 Milliarden Euro gestiegen.

Verkehr, Finanzen und Innenstadt im Fokus

Zu den wichtigsten Forderungen zählen Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur. Die WKO spricht sich unter anderem für eine Entlastungsröhre beim Plabutschtunnel, den Ausbau der A9, zusätzliche Park-&-Ride-Anlagen sowie ein digitales Parkleitsystem aus. Auch ein Shuttle zwischen Flughafen und Terminal sowie Verbesserungen im öffentlichen Verkehr stehen auf der Wunschliste. Darüber hinaus fordert die Interessenvertretung eine nachhaltige Sanierung der Stadtfinanzen, schnellere Genehmigungsverfahren sowie wirtschaftsfreundlichere Rahmenbedingungen für Unternehmen. Auch die Belebung des Murufers, mehr Aufenthaltsqualität in öffentlichen Räumen und eine stärkere Stadt-Umland-Zusammenarbeit gehören zum Maßnahmenpaket.

Forschung und Bildung als große Chance

Trotz der Herausforderungen sieht die WKO großes Potenzial. Mit rund 60.000 Studierenden, einer österreichweit führenden Forschungsquote und zahlreichen Forschungszentren verfüge Graz über hervorragende Voraussetzungen, um sich international als Innovations- und Wissenschaftsstandort zu positionieren. Vorgeschlagen werden unter anderem ein KI-Hub, der Ausbau internationaler Bildungsangebote sowie Maßnahmen, um Fachkräfte dauerhaft nach Graz zu holen. Die Wirtschaftskammer kündigt an, das 10-Punkte-Programm nun mit der künftigen Stadtregierung, dem Land Steiermark und den Umlandgemeinden diskutieren zu wollen. Ziel sei ein gemeinsamer Fahrplan, um Graz wirtschaftlich zu stärken, Investitionen zu erleichtern und die Stadt langfristig als attraktiven Lebens-, Arbeits- und Wirtschaftsstandort weiterzuentwickeln.