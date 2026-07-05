Ansturm auf steirisches Freibad: Bei großem Andrang wird geschlossen

Das Wellenbad Gleisdorf reagiert auf den Besucheransturm. An besonders heißen Tagen dürfen maximal 1.800 Badegäste gleichzeitig auf das Gelände. Ist diese Grenze erreicht, wird der Zutritt vorübergehend gesperrt.

Die sommerlichen Temperaturen locken derzeit tausende Menschen in die Freibäder. Damit der Badebetrieb auch an besonders heißen Tagen sicher und reibungslos abläuft, hat die Stadtgemeinde Gleisdorf auf eine wichtige Regelung hingewiesen: Im Wellenbad Gleisdorf dürfen sich maximal 1.800 Besucher gleichzeitig aufhalten. Ist diese Obergrenze erreicht, wird der Zutritt zur Badeanlage vorübergehend gestoppt.

Darum gibt es eine Besuchergrenze

Nach Angaben der Stadtgemeinde dient die Begrenzung der Sicherheit und dem Komfort aller Badegäste. Gleichzeitig sollen Wasserqualität, Hygiene, Sanitäranlagen, Liegeflächen und Parkplätze auch an Spitzentagen ausreichend zur Verfügung stehen. Vor allem an heißen Sommertagen kann es daher vorkommen, dass das Bad zeitweise keine weiteren Besucher mehr einlassen darf. Wer also einen Ausflug ins Wellenbad plant, sollte vor der Abfahrt einen Blick auf die aktuelle Auslastung werfen. Diese wird laufend auf der Website der Stadtgemeinde Gleisdorf sowie auf der Anzeige bei der Badekassa veröffentlicht. So lässt sich schon vor der Anreise erkennen, ob noch genügend Plätze verfügbar sind.

Stadt appelliert an Badegäste

Die Stadtgemeinde erinnert außerdem daran, ausschließlich die ausgewiesenen Parkplätze zu nutzen. Fahrzeuge, die in Halte- oder Parkverbotszonen, auf Gehsteigen, in Einfahrten oder in umliegenden Wohnstraßen abgestellt werden, können kontrolliert und bestraft werden. Hintergrund dieser Maßnahme ist, dass Zufahrtswege für Rettung, Feuerwehr und andere Einsatzkräfte jederzeit frei bleiben müssen. Die Stadt bittet daher alle Badegäste um Verständnis und Rücksichtnahme.