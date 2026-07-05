Erster Stadtheuriger in Leibnitz: „Man weiß nie, was einen erwartet“

In der Leibnitzer Innenstadt gibt es ab sofort eine neue Anlaufstelle für Genießer. Mit dem „Kuddelmuddel zur Sprudl Trutl“ hat am Hauptplatz der erste Stadtheuriger der Stadt eröffnet. Das neue Lokal möchte mit steirischer Küche, regionalem Flair und einem vielseitigen Angebot Einheimische ebenso wie Gäste ansprechen.

©Daniel Kos Bürgermeister Daniel Kos zeigte sich über die Neueröffnung erfreut.

Frühstück, Stadtheuriger und „SteirAccia“

Das Konzept setzt auf Abwechslung. Neben klassischen Heurigen-Spezialitäten werden auch Frühstück sowie die sogenannte „SteirAccia“ angeboten. Die Betreiber beschreiben ihr Lokal als „liebenswertes Kuddelmuddel“, bei dem jeder Besuch ein wenig anders sein soll und genau darin seinen besonderen Charme findet. Bürgermeister Daniel Kos zeigte sich über die Neueröffnung erfreut. Aus seiner Sicht ist jedes neue Unternehmen ein wichtiger Impuls für die Innenstadt. „Ein liebenswertes Kuddelmuddel – man weiß nie, was einen erwartet. Jeder Besuch ist eine Überraschung – genau das macht den Charme aus“, so Kos. Neue gastronomische Angebote würden den Hauptplatz beleben und die Attraktivität von Leibnitz sowohl für die Bevölkerung als auch für Besucher steigern.