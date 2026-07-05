Alko-Unfälle in der Steiermark: 27-Jähriger kämpft um sein Leben

Alkohol am Steuer dürfte am Wochenende gleich zwei schwere Verkehrsunfälle in der Steiermark verursacht haben. Während ein 58-Jähriger glimpflich davonkam, wurde ein 27-Jähriger bei einem Frontalcrash lebensgefährlich verletzt.

"Am Samstagvormittag verlor ein Fahrzeuglenker die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam im Straßengraben zum Stillstand. Der Lenker konnte das Fahrzeug selbstständig verlassen und erlitt dabei leichte Verletzungen."

"Am Samstagvormittag verlor ein Fahrzeuglenker die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam im Straßengraben zum Stillstand. Der Lenker konnte das Fahrzeug selbstständig verlassen und erlitt dabei leichte Verletzungen."

Gleich zwei schwere Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss haben sich am Wochenende in der Steiermark ereignet. Besonders dramatisch endete ein Frontalzusammenstoß im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld: Ein 27-jähriger Autofahrer erlitt lebensgefährliche Verletzungen und musste mit dem Rettungshubschrauber nach Graz geflogen werden.

Auto überschlägt sich im Gesäuse

Der erste Unfall passierte bereits am Samstagvormittag auf der B146 bei Gstatterboden im Gesäuse. Ein 58-jähriger Autofahrer kam kurz vor einem Bahnübergang von der Fahrbahn ab, überfuhr eine Leitschiene, prallte gegen einen Baum und überschlug sich. Das Fahrzeug blieb schließlich auf dem Dach liegen. Ersthelfer befreiten den Mann aus dem Wrack. Trotz des schweren Unfalls erlitt er nur leichte Verletzungen und verzichtete auf einen Transport ins Krankenhaus. Ein Alkotest ergab laut Polizei 1,34 Promille. Der Führerschein wurde dem Mann vorläufig abgenommen.

Frontalcrash endet lebensgefährlich

Wesentlich schwerer waren die Folgen eines weiteren Unfalls in der Nacht auf Sonntag in Flattendorf. Kurz nach 23 Uhr stießen auf der L406 zwei Autos frontal zusammen. Eine 25-jährige Lenkerin wurde schwer verletzt und ins LKH Oberwart gebracht. Beim 27-jährigen Unfallgegner waren die Verletzungen so schwer, dass er zunächst ins LKH Hartberg und anschließend mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Graz geflogen werden musste. Während der Alkotest der 25-Jährigen negativ verlief, stellten die Beamten beim 27-Jährigen eine erhebliche Alkoholisierung fest. Zudem verfügte er laut Polizei über keine gültige Lenkberechtigung. Für die Dauer der Bergungsarbeiten und der Unfallaufnahme musste die Landesstraße rund eineinhalb Stunden gesperrt werden.