Mehr E-Scooter-Unfälle: Steiermark startet jetzt kostenlose Kurse

Immer mehr Menschen sind mit dem E-Scooter unterwegs, gleichzeitig steigen die Unfallzahlen. Jetzt reagiert das Land Steiermark und bietet erstmals kostenlose Fahrsicherheitstrainings an. Los geht es bereits Mitte Juli.

Mit der wachsenden Zahl der Fahrer nehmen auch die Unfälle zu. Deshalb erweitert das Land Steiermark sein Verkehrssicherheitsprogramm und bietet ab Juli erstmals kostenlose Fahrsicherheitstrainings für E-Scooter-Lenker an.

Mit der wachsenden Zahl der Fahrer nehmen auch die Unfälle zu. Deshalb erweitert das Land Steiermark sein Verkehrssicherheitsprogramm und bietet ab Juli erstmals kostenlose Fahrsicherheitstrainings für E-Scooter-Lenker an.

E-Scooter gehören längst zum Alltag, ob auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule oder in der Freizeit. Doch mit der wachsenden Zahl der Fahrer nehmen auch die Unfälle zu. Deshalb erweitert das Land Steiermark sein Verkehrssicherheitsprogramm und bietet ab Juli erstmals kostenlose Fahrsicherheitstrainings für E-Scooter-Lenker an.

Sicher unterwegs mit dem E-Scooter

Mit den neuen Kursen soll das sichere Fahren im Straßenverkehr verbessert werden. Verkehrslandesrätin Claudia Holzer betont, dass die Trainings helfen sollen, die Zahl der Unfälle zu senken und das Bewusstsein für mögliche Gefahren im Straßenverkehr zu stärken. Die Teilnehmer lernen unter anderem, wie sie richtig bremsen, Hindernissen sicher ausweichen und in kritischen Situationen angemessen reagieren.

Diese Termine stehen bereits fest

Der Auftakt erfolgt am 16. Juli in Deutschlandsberg. Weitere Kurse finden in den kommenden Wochen in Graz, Bruck/Kapfenberg, Fürstenfeld, Bad Radkersburg und Hartberg statt. Die zweistündigen Trainings sind kostenlos. Wer teilnehmen möchte, kann sich telefonisch beim ÖAMTC oder bei der Easy Drivers Radfahrschule anmelden. Zusätzlich sind bei Easy Drivers auch flexible Kurstermine möglich.