Frau (82) mit Rollator von Auto erfasst und zu Boden geschleudert

Bei einem Verkehrsunfall Sonntagvormittag, 5. Juli 2026, in Judenburg (Bezirk Murtal) wurde eine 82-Jährige unbestimmten Grades verletzt. Die Frau wurde in das LKH Judenburg eingeliefert und dort stationär aufgenommen.

Ein 88-Jähriger aus dem Bezirk Murtal lenkte gegen 10.30 Uhr seinen Wagen vom Hauptplatz in Judenburg kommend auf der Burggasse in Richtung Grünhübl. Auf Höhe Burggasse 12 wollte die 82-Jährige mit ihrem Rollator die Fahrbahn auf einem Schutzweg überqueren. Dabei dürfte der Autofahrer die Frau übersehen haben und erfasste sie mit seinem Fahrzeug, die 82-Jährige wurde zu Boden geschleudert. Passanten leisteten Erste Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang, der Autofahrer blieb unverletzt.