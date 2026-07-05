Nach Hitzewelle und Regen: Diese Pollen fliegen wieder in der Steiermark

Nach dem Ende der Hitzewelle bleibt die Pollenlage in der Steiermark wechselhaft. Während Regen kurzzeitig für Entlastung sorgt, können bei Sonnenschein rasch wieder hohe Belastungen auftreten.

Die jüngste Hitzewelle ist vorbei, die Wetterlage bleibt jedoch unbeständig. Vor allem im Westen der Steiermark sorgen einzelne Regenschauer für kurzfristige Entlastung, da der Regen Pollen aus der Luft wäscht. Sobald sich die Sonne durchsetzt, kann die Belastung jedoch schnell wieder steigen – in tieferen Lagen meist auf mittlerem Niveau, in höheren Regionen auch deutlich darüber.

Gräser weiter dominant

Im gesamten Gebiet von der Weststeiermark über Graz bis in den Raum Murau bleiben Gräser das wichtigste Allergen, heißt es in einem Bericht vom Polleninformationsdienst Steiermark. Die Blüte verlagert sich zunehmend in höhere Lagen wie Bergwiesen, Almen und Waldgebiete. Dort können bei sonnigem Wetter lokal auch hohe Konzentrationen auftreten. In den Niederungen pendelt sich die Belastung derzeit meist auf einem mittleren Niveau ein. Auch Ampfer- und Wegericharten tragen weiterhin zur Belastung bei und verstärken die Pollenwerte zusätzlich.

Regionale Unterschiede im Osten und Süden

In der Ost- und Südsteiermark zeigt sich die Lage stabiler: Hier bleibt es überwiegend trocken und sonnig, die Pollenkonzentration hat sich auf einem mittleren Niveau eingependelt. Dennoch können insbesondere entlang von Bachläufen oder in Laubwäldern punktuell höhere Werte auftreten.

Blütenentwicklung bei weiteren Pflanzen

Die Edelkastanienblüte neigt sich dem Ende zu, kann jedoch in unmittelbarer Umgebung noch Kreuzreaktionen auslösen. Linden und Liguster befinden sich in höheren Lagen bereits im Abblühen, in Tallagen ist die Blüte weitgehend vorbei. Da diese Arten überwiegend durch Insekten bestäubt werden, gelangen nur geringe Mengen an Pollen in die Luft. Die Zahl der Beifußpflanzen nimmt zu, eine flächendeckende Blüte steht aber noch bevor. Einzelne bereits blühende Pflanzen können lokal erste Belastungen verursachen.

Pilzsporen nehmen zu

Mit dem feucht-warmen Wetter steigt auch die Konzentration von Pilzsporen deutlich an. Besonders nach Regenfällen kann es kurzfristig zu hohen Belastungen kommen. Vor allem in der Nähe von frisch geernteten Feldern sollten empfindliche Personen vorsichtig sein, da beim Dreschen große Mengen an Sporen und Staub aufgewirbelt werden. In höheren Lagen nimmt die Belastung durch Pilzsporen hingegen deutlich ab.

Weitere Pollenarten

Neben den Hauptallergenen sind auch Pollen von Kiefern, Brennnessel-, Fuchsschwanz-, Zypressen- und Doldenblütlern in der Luft vertreten. Diese spielen für Allergiker:innen derzeit jedoch nur eine untergeordnete Rolle.