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/ ©Montage: 5 Minuten/ Pexels
Bild auf 5min.at zeigt einen Polizisten im Vordergrund und im Hintergrund einen Bach im Wald.
Mann kommt nach Sturz in Bachbett ums Leben.
Weiz
05/07/2026
Tödlicher Sturz

Steirer stirbt bei Heimweg von Fest

Ein 52-Jähriger fiel Samstagnacht, 4. Juli 2026, in St. Kathrein am Hauenstein (Bezirk Weiz) in der Steiermark nach einem Fest in einen Bach und ertrank.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(93 Wörter)
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Der Mann aus dem Bezirk Weiz dürfte sich gegen 23 Uhr, vermutlich in einem alkoholisierten Zustand, von einem örtlichen Fest zu Fuß auf den Nachhauseweg gemacht haben. „Auf Höhe ‚Untere Zeil 1‘, bei der dortigen Brücke, dürfte der Mann laut Auffindungssituation beim Verrichten der Notdurft, Übergewicht bekommen haben. Er stürzte in das darunterliegende Bachbett und ertrank in weiterer Folge“, berichtet die Polizei. Der Leichnam wurde in den frühen Morgenstunden von einer Passantin aufgefunden. Die Staatsanwaltschaft Graz gab die Leiche zur Beerdigung frei.

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