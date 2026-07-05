Steirer stirbt bei Heimweg von Fest

Der Mann aus dem Bezirk Weiz dürfte sich gegen 23 Uhr, vermutlich in einem alkoholisierten Zustand, von einem örtlichen Fest zu Fuß auf den Nachhauseweg gemacht haben. „Auf Höhe ‚Untere Zeil 1‘, bei der dortigen Brücke, dürfte der Mann laut Auffindungssituation beim Verrichten der Notdurft, Übergewicht bekommen haben. Er stürzte in das darunterliegende Bachbett und ertrank in weiterer Folge“, berichtet die Polizei. Der Leichnam wurde in den frühen Morgenstunden von einer Passantin aufgefunden. Die Staatsanwaltschaft Graz gab die Leiche zur Beerdigung frei.