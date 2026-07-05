Fahrzeug im See: Großeinsatz auf der Turracher Höhe läuft

Auf der Turracher Höhe läuft derzeit ein größerer Einsatz von Feuerwehr, Rettung und Polizei. Laut ersten Informationen soll ein Fahrzeug in einem See gelandet sein, der Bereich ist gesperrt.

Am Sonntagnachmittag hat sich auf der steirischen Seite der Turracher Höhe ein umfangreicher Einsatz von Einsatzkräften entwickelt. Laut einer Augenzeugin sind mehrere Einheiten von Feuerwehr, Rettung und Polizei vor Ort, zusätzlich wurden auch Hubschrauber eingesetzt. Auch Einsatzboote wurden zur Unfallstelle gebracht, schildert eine 5-Minuten-Leserin.

Fahrzeugt landete im Wasser

Die Polizei bestätigt den Einsatz auf Anfrage von 5 Minuten. Ein Fahrzeug soll aus bisher ungeklärter Ursache in den dort gelegenen See gelandet sein. Der betroffene Bereich wurde abgesperrt, um die Arbeiten der Einsatzkräfte zu ermöglichen. Näheres ist noch nicht bekannt. Weitere Informationen folgen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.07.2026 um 16:24 Uhr aktualisiert