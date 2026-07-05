Toter (64) nach Unfall auf Turracher Höhe: Einsatz am See endet tragisch
Der Großeinsatz auf der Turracher Höhe hat ein tödliches Ende genommen. Ein 64-jähriger Kärntner konnte von Tauchern nur noch leblos aus dem See geborgen werden.
Wie bereits berichtet, kam es auf der steirischen Seite der Turracher Höhe zu einem Großeinsatz, nachdem ein Fahrzeug in einen See geraten war. Im Verlauf des Einsatzes wurden neben Polizei und Feuerwehr auch spezialisierte Taucher sowie ein Polizeihubschrauber aus Kärnten und ein weiterer Rettungshubschrauber eingesetzt.
Mann (64) leblos geborgen
Wie die Polizei nun gegenüber 5 Minuten bestätigt, konnte eine Person, ein 64-jähriger Kärntner, von den eingesetzten Tauchkräften aus dem Fahrzeug geborgen werden. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen blieb jedoch jede Hilfe erfolglos. Der Mann starb noch am Einsatzort. Nach dem tragischen Ausgang wurde ein Kriseninterventionsteam hinzugezogen. Weitere Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen.