Wetter-Ausblick: Unbeständig startet die Woche, dann kehrt Hochsommer zurück

Die neue Woche startet in der Steiermark zunächst unbeständig mit Schauern und einzelnen Gewittern. Danach setzt sich zunehmend freundliches und schließlich hochsommerlich heißes Wetter durch.

Zum Start in die letzte Schulwoche zeigt sich das Wetter laut GeoSphere Austria von seiner wechselhaften Seite. Bereits am Montag ziehen vor allem in der Osthälfte der Steiermark ausgehend von der Obersteiermark immer wieder Regenschauer durch, vereinzelt auch mit Blitz und Donner. Am Nachmittag beruhigt sich die Lage etwas, zeitweise zeigt sich die Sonne. Einzelne gewittrige Schauer sind besonders im Randgebirge weiterhin möglich. Dazu bleibt es in höheren Lagen teils windig. Die Temperaturen erreichen je nach Region noch 18 bis 27 Grad.

Dienstag bringt mehr Sonne und steigende Temperaturen

Am Dienstag beruhigt sich die Wetterlage deutlich. Ein Mix aus Sonne und Wolken dominiert, Niederschlag ist kaum ein Thema. Lediglich der Wind bleibt in der Obersteiermark und im Bergland mäßig bis lebhaft, im Südosten deutlich schwächer. Gleichzeitig steigen die Temperaturen spürbar an – mit Höchstwerten bis zu 31 Grad kehrt bereits sommerliche Wärme zurück.

Mittwoch mit Kaltfront und auffrischendem Nordwind

Zur Wochenmitte zieht voraussichtlich eine Kaltfront von Norden über die Steiermark. Dabei wird es zwar zeitweise dichter bewölkt und in der nördlichen sowie östlichen Obersteiermark sind einzelne Schauer möglich, insgesamt bleibt es aber vielerorts trocken. Der Nordwind frischt teils kräftig auf, besonders in Böen. Im Süden kann sich zwischendurch auch die Sonne behaupten, dort werden bis zu knapp 30 Grad erreicht.

Donnerstag wieder freundlicher, aber nicht überall stabil

Der Donnerstag zeigt sich laut Prognose wieder etwas stabiler. Im Westen dominiert eher sonniges Wetter, während in der Osthälfte immer wieder Wolken durchziehen. Im Tagesverlauf bilden sich vor allem über den Bergen einzelne Quellwolken, meist bleibt es aber trocken. Die Temperaturen bewegen sich verbreitet zwischen 24 und 29 Grad.

Freitag bringt Hochsommerwetter

Zum Abschluss der Arbeitswoche setzt sich schließlich der Sommer endgültig durch. Der Freitag verläuft sonnig und heiß, die Temperaturen steigen auf 27 bis 32 Grad. Die Gewitterneigung bleibt dabei nach aktuellem Stand gering.