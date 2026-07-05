„Sie stehen vor dem Nichts“: Familie verlor bei Feuer ihr Zuhause

Nach dem verheerenden Wohnhausbrand in St. Stefan ob Stainz, bei dem eine Familie ihr Zuhause verlor, wurde nun eine Spendenaktion gestartet. Freunde hoffen auf rasche Unterstützung, damit der Neuanfang gelingen kann.

Nach verehrendem Wohnhausbrand in St. Stefan ob Stainz wurde nun ein Spendenaufruf für die Familie gesammelt.

Nach verehrendem Wohnhausbrand in St. Stefan ob Stainz wurde nun ein Spendenaufruf für die Familie gesammelt.

Nur einen Tag nach dem folgenschweren Brand in St. Stefan ob Stainz in der Steiermark richtet sich das Umfeld der betroffenen Familie mit einem bewegenden Spendenaufruf an die Öffentlichkeit. Wie berichtet, war das Wohnhaus am 4. Juli in Flammen aufgegangen. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig retten, ein Hausbewohner erlitt jedoch eine Rauchgasvergiftung.

Familie verlor ihr gesamtes Zuhause

Nun soll die Familie beim Neustart unterstützt werden. In dem Spendenaufruf auf „GoFundMe“ heißt es: „Innerhalb weniger Minuten haben Elvira und ihre Kinder ihr gesamtes Hab und Gut, all ihre Erinnerungen und ihr sicheres Zuhause verloren.“ Weiter schreiben die Initiatoren: „Der Schock sitzt tief. Die Familie steht nun sprichwörtlich vor dem absoluten Nichts.“

„Familie benötigt jetzt sofort Hilfe“

Freunde der Familie betonen, dass finanzielle Unterstützung gerade jetzt besonders wichtig sei. Bis Versicherungsleistungen ausbezahlt und notwendige Formalitäten erledigt seien, könne noch viel Zeit vergehen. „Bis Versicherungen greifen und bürokratische Hürden überwunden sind, vergehen Wochen oder Monate. Die Familie benötigt jedoch jetzt sofort Hilfe“, heißt es in dem Aufruf.

Hilfe soll Neuanfang erleichtern

Mit der Spendenaktion soll die Familie in der akuten Notsituation entlastet werden. „Jeder Euro zählt, um der Familie in dieser akuten Notsituation die finanzielle Last zu nehmen und ihnen zu zeigen, dass sie nicht alleine sind.“ Ziel sei es, der Familie nach dem schweren Schicksalsschlag möglichst rasch wieder eine Perspektive zu geben.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.07.2026 um 20:25 Uhr aktualisiert