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Symbolfoto von 5min.at: bewölktes Wetter am Schlossberg
So wird das Wetter am Montag in der Steiermark.
Steiermark
05/07/2026
Prognose

Unbeständiges Wochenstart bringt Schauer und Gewitter in die Steiermark

Der Tag verläuft in weiten Teilen unbeständig mit wiederkehrenden Schauern und einzelnen Gewittern. Zwischendurch zeigt sich aber auch immer wieder die Sonne.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(107 Wörter)
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Der Montag wird unbeständig. Die letzte Schulwoche beginnt überall mit Wolken. „Ausgehend von der Obersteiermark ziehen bis etwa Mittag speziell in der Osthälfte einige Regenschauer, vereinzelt mitunter begleitet von Blitz und Donner durch. Am Nachmittag scheint zeitweise die Sonne und die Schauerneigung nimmt ab, ganz vereinzelte isolierte gewittrige Schauer können sich aber speziell entlang und südlich vom Randgebirge ausbilden“, so die Prognose der GeoSphere Austria. In der Obersteiermark sowie im Bergland bleibt es windig. Die Temperaturen gehen leicht zurück. Nach Frühtemperaturen zwischen 12 und 17 Grad werden Höchstwerte zwischen 18 und 27 Grad erreicht.

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