Unbeständiges Wochenstart bringt Schauer und Gewitter in die Steiermark

Der Montag wird unbeständig. Die letzte Schulwoche beginnt überall mit Wolken. „Ausgehend von der Obersteiermark ziehen bis etwa Mittag speziell in der Osthälfte einige Regenschauer, vereinzelt mitunter begleitet von Blitz und Donner durch. Am Nachmittag scheint zeitweise die Sonne und die Schauerneigung nimmt ab, ganz vereinzelte isolierte gewittrige Schauer können sich aber speziell entlang und südlich vom Randgebirge ausbilden“, so die Prognose der GeoSphere Austria. In der Obersteiermark sowie im Bergland bleibt es windig. Die Temperaturen gehen leicht zurück. Nach Frühtemperaturen zwischen 12 und 17 Grad werden Höchstwerte zwischen 18 und 27 Grad erreicht.