Zwei schwere Unfälle in der Steiermark: Mehrere Verletzte

Gleich zwei folgenreiche Verkehrsunfälle haben sich am Sonntagnachmittag, dem 5. Juli 2026, in der Steiermark ereignet. Betroffen waren die Bezirke Liezen und Hartberg-Fürstenfeld. In einem Fall kam ein Motorradfahrer auf der B114 zu Sturz. Fast zeitgleich kam auf der A2 ein Auto mit einer Familie von der Fahrbahn ab.

Sturz auf B114

Der erste Unfall passierte gegen 15.30 Uhr auf der B114 in Triebental. Ein 61-jähriger Deutscher war dort mit seinem Motorrad unterwegs. In einer Kurve rutschte ihm laut Polizei das Motorrad weg. Der Mann kam zu Sturz und wurde schwer verletzt. Der Motorradfahrer war laut Landespolizeidirektion Steiermark allein am Unfall beteiligt. Nach der Erstversorgung wurde er mit dem Rettungshubschrauber C99 in das LKH Leoben gebracht. Nähere Angaben zum genauen Unfallhergang liegen in der Aussendung nicht vor. Klar ist: Der Sturz hatte schwere Folgen.

Unfall auf der A2

Fast zur selben Zeit kam es auf der A2 in Großwilfersdorf zum nächsten Unfall. Eine tschechische Familie war gerade auf der Heimfahrt aus dem Urlaub. Der 46-jährige Lenker kam laut Polizei „vermutlich wegen Sekundenschlafes“ rechts von der Fahrbahn ab. Im Auto saßen auch seine 50-jährige Ehefrau am Beifahrersitz sowie die beiden Söhne im Alter von zehn und zwölf Jahren im Fond. Das Fahrzeug durchbrach einen Wildzaun und kam schließlich auf einer Grünfläche zum Stillstand. Alle mitfahrenden Personen wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Die Erstversorgung übernahmen der Notarzt und das ÖRK Fürstenfeld. Der zwölfjährige Sohn wurde mit dem Rettungshubschrauber in das LKH Graz gebracht, die beiden weiteren Verletzten wurden ebenfalls von der Rettung in das LKH Graz eingeliefert.