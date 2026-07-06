Steirische Ärzte: „Unsere Ambulanzen sind am Anschlag“

In der Steiermark drängt die Ärzteschaft auf eine Gesundheitsreform, die in Ordinationen, Ambulanzen und Spitälern wirklich ankommt. Im Mittelpunkt stehen Versorgung vor Ort und Entlastung.

Die steirische Ärzteschaft hält eine Weiterentwicklung des Gesundheitssystems für notwendig. Gleichzeitig warnt sie davor, die Reform an der medizinischen Praxis vorbei zu planen. Wer die Versorgung verbessern will, müsse jene einbinden, die sie täglich leisten: Ärztinnen und Ärzte in Ordinationen, Ambulanzen und Spitälern. Die Ärztekammer Steiermark fordert deshalb eine verbindliche Einbindung in alle weiteren Reformschritte.

Mix vor Ort

Für Prof. Dr. Dietmar Bayer, Vizepräsident und Kurienobmann der niedergelassenen Ärzte, geht es nicht um ein Entweder-oder. Einzelordinationen, Gruppenpraxen, neue Kooperationsformen und Primärversorgungseinheiten sollen nicht gegeneinander ausgespielt werden. „Die Steiermark braucht einen starken, regional passenden Mix. Bestehende Strukturen dürfen nicht gegen neue Versorgungsformen ausgespielt werden. Maßgeblich ist, was vor Ort funktioniert und die Versorgung der Patientinnen und Patienten verbessert.“

Ordination stärken

Besonders wichtig ist der Ärzteschaft die wohnortnahe Versorgung. Bayer betont: „Die Einzelordination ist kein Auslaufmodell, sondern der Grundbaustein der wohnortnahen Versorgung. Wer die freiberuflich niedergelassene Medizin schwächt, verlängert Wege, überlastet Ambulanzen und gefährdet die Arzt-Patienten-Beziehung“. Auch die geplante Flexibilisierung der Kassenverträge sieht er als wichtigen Schritt. Dazu sagt er: „Wir brauchen mehr Versorgung, nicht mehr Schlagworte. Die geplante Flexibilisierung der Kassenverträge ist ein wichtiger Schritt, sie muss aber so umgesetzt werden, dass sie Ärztinnen und Ärzten tatsächlich mehr Gestaltungsspielraum gibt.“

Spitäler entlasten

Auch in den Spitälern brauche es rasch spürbare Verbesserungen. Dr. Gerhard Posch, Vizepräsident und Kurienobmann der angestellten Ärzte, sagt: „Unsere Ambulanzen sind am Anschlag. Wenn Reformen wirksam sein sollen, müssen sie auch zu einer echten Entlastung in den Spitälern führen“. Nötig seien laut Posch Maßnahmen, die im Spitalsalltag wirklich ankommen. Er nennt dabei „eine stärkere Versorgung außerhalb des Spitals, bessere Steuerung der Patientinnen und Patienten und weniger vermeidbare Belastung in den Ambulanzen. Sonst bleibt der Druck weiter beim Personal hängen.“

Teil der Lösung

Die Ärztekammer Steiermark fordert damit mehrere Punkte: die verbindliche Einbindung der Ärztinnen und Ärzte, die Stärkung des niedergelassenen Bereichs, flexible Kassenmodelle und Entlastung für die Spitäler. Die Ärzteschaft will Reformen nicht blockieren, sondern mittragen. Entscheidend sei für sie aber, dass die Praxis vor Ort gehört wird. „Die Ärzteschaft ist bereit, Reformen konstruktiv mitzutragen. Aber sie muss Teil der Lösung sein und nicht erst dann gefragt werden, wenn die Umsetzung bereits feststeht“, so die beiden Ärztevertreter.