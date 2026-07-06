Zeugnisaktion in der Steiermark: Kino-Tickets ab 1,90 Euro

Zum Ferienstart wird die Mathe-Note in steirischen Cineplexx Kinos plötzlich richtig wertvoll: Am 10. Juli 2026 zahlst du je nach Note nur 1,90 bis 5,90 Euro fürs Ticket.

Am letzten Schultag vor den Sommerferien heißt es in der Steiermark: Zeugnis einpacken und ab ins Kino. Cineplexx startet auch heuer wieder die Zeugnisaktion. Dabei entscheidet die Mathematik-Note darüber, wie viel du für dein Kinoticket zahlst. Die Aktion gilt am 10. Juli 2026 in steirischen Cineplexx Kinos für einen Film nach Wahl mit Vorstellungsbeginn bis einschließlich 17.30 Uhr.

So viel kostet’s

Ein Einser in Mathe bringt dir ein Ticket um 1,90 Euro. Mit einem Zweier zahlst du 2,90 Euro, mit einem Dreier 3,90 Euro und mit einem Vierer 4,90 Euro. Auch wer in Mathe einen Fünfer stehen hat, geht nicht leer aus: Dann kostet das Ticket als Trostpflaster 5,90 Euro. Wichtig ist aber: An der Kinokassa musst du dein Original-Jahreszeugnis herzeigen. Eine Zeugniskopie reicht nicht.

Hier gilt die Kino-Aktion in der Steiermark

Mitmachen kannst du in der Steiermark im Cineplexx Graz, im Annenhof Kino, im Geidorf Kunstkino, im Cineplexx Leoben und im Cineplexx Weiz. Der Rabatt ist nicht übertragbar und nur einmal einlösbar. Für alle, die kein Mathematik, sondern Rechnungswesen oder Wirtschaftsrechnen haben, zählt diese Note. Bei Textzeugnissen oder alternativer Beurteilung wird diese Bewertung herangezogen.

©Cineplexx Zum Ferienstart wird die Mathe-Note in steirischen Cineplexx-Kinos zum Kinorabatt.

„Der Kinobesuch zum Ferienstart ist für viele Familien eine fest verankerte Tradition“

„Unsere Cineplexx Zeugnisaktion hat mittlerweile Kultstatus erreicht – denn der Kinobesuch zum Ferienstart ist für viele Familien eine fest verankerte Tradition. Und das mittlerweile seit über 15 Jahren“, so Florian Vorraber, Head of Marketing bei Cineplexx. Nach Schulglocke, Hefteinträgen und Kopfrechnen wartet damit für viele Schüler gleich der erste Ferienausflug.

Diese Filme warten

Am Zeugniswochenende stehen unter anderem „Supergirl“, „Glennkill – Ein Schafskrimi“, „Der Super Mario Galaxy Film“, „Die Legende des Wüstenkindes“ und „Meine Freundin Conni – Abenteuer mit Kranich Klaus“ am Programm. Für ältere Schüler werden unter anderem „Scary Movie“, „Obsession – Du sollst mich lieben“ und „Star Wars: The Mandalorian and Grogu“ genannt. Das genaue Programm gibt es online unter www.cineplexx.at.