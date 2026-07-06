Mehr als 65.000 Euro: Lotto-Gewinn geht in die Steiermark

In der Steiermark klimpert’s im Lotto-Börserl: Ein Schein bringt mehr als 65.000 Euro. Der große Sechser blieb aber wieder liegen - am Mittwoch warten rund 4 Millionen Euro im Gewinntopf.

In der Steiermark dürfte am Sonntag, dem 5. Juli, wohl jemand besonders erfreut auf den Lottoschein geschaut haben. Ein Fünfer mit Zusatzzahl wurde nämlich hier gespielt und bringt mehr als 65.000 Euro. Ein zweiter Gewinn in dieser Höhe ging nach Tirol. Beide Treffer wurden per Normalschein erzielt.

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Vierfachjackpot

Der ganz große Sechser blieb bei Lotto 6 aus 45 aber wieder aus. Damit heißt es bereits zum siebenten Mal in diesem Jahr: Vierfachjackpot. Am Mittwoch, dem 8. Juli, geht es deshalb um rund 4 Millionen Euro. Besonders spannend: Von den bisherigen sechs Vierfachjackpots in diesem Jahr wurde erst einer geknackt, alle anderen wurden zu Fünffachjackpots.

LottoPlus neu

Auch bei LottoPlus gab es am Sonntag keinen Sechser. Die Sechser-Gewinnsumme wurde deshalb auf die Fünfer aufgeteilt. 72 Spielteilnehmer bekamen dadurch jeweils mehr als 4.700 Euro. Ab Mittwoch gibt es LottoPlus außerdem neu: Es werden dann zwei LottoPlus Ziehungen durchgeführt, und wer LottoPlus spielt, ist automatisch bei beiden dabei.

Joker legt nach

Der Preis pro Tipp für LottoPlus liegt bei 80 Cent. Bei beiden LottoPlus Ziehungen am Mittwoch werden für den Sechser jeweils rund 100.000 Euro erwartet. Auch beim Joker blieb der erste Rang am Sonntag leer, weil kein Wettschein mit der richtigen Joker Zahl abgegeben wurde. Dort wartet nun ein Jackpot mit rund 400.000 Euro. Die Ziehung am Mittwoch moderiert Ralph Huber-Blechinger.