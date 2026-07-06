Bauarbeiter schrieb Stunden mit – das brachte ihm 1.750 Euro

Ein Fall aus der Steiermark zeigt, wie wichtig tägliche Arbeitszeit-Notizen sein können: Ein Bauarbeiter bekam nach seiner Kündigung 1.750 Euro nachbezahlt.

„Arbeitszeit dokumentieren zahlt sich wieder aus!“, heißt es von der Arbeiterkammer Steiermark. Ein Bauarbeiter wurde gekündigt, arbeitete aber bis zum tatsächlichen Kündigungstermin ganz normal weiter. Seine Arbeitszeiten schrieb er täglich mit. Genau diese Notizen wurden später wichtig. Bei der Endabrechnung fehlten dem Mann nämlich diese geleisteten Stunden. Die Firma behauptete laut Arbeiterkammer sogar, der Bauarbeiter hätte Zeitausgleich genommen. Für den Betroffenen ging es damit nicht nur um einzelne Stunden, sondern um viel Geld. Er wandte sich deshalb sofort an die AK.

AK prüfte Fall

Dort legte der Mann seine Arbeitsaufzeichnungen vor. Aufgrund dieser Unterlagen ergab sich ein Zeitguthaben von mehr als 52 Stunden. Zusätzlich stellte sich heraus, dass weitere Ansprüche offen waren. Konkret ging es um nicht ausbezahlte Tag- und Übernachtungsgelder.

1.750 Euro bezahlt

Am Ende zahlte die Firma die geforderten 1.750 Euro aus. Der Fall zeigt: Wer seine Arbeitszeiten sauber mitschreibt, hat im Streitfall wichtige Belege in der Hand. Besonders nach einer Kündigung kann das entscheidend sein. Denn bei der Endabrechnung zählt oft jeder einzelne Nachweis.