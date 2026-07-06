16-Jähriger rettet Hund aus brennendem Wohnhaus

In Sankt Stefan ob Stainz brach Samstagfrüh ein Brand in einem Einfamilienhaus aus. Ein 16-Jähriger kam mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Nun ist die Ursache geklärt.

Wie berichtet, wurden die Feuerwehren in Sankt Stefan ob Stainz im Bezirk Deutschlandsberg am Samstag, 4. Juli 2026, kurz nach 3 Uhr zu einem Wohnhausbrand alarmiert. Bereits beim Eintreffen der ersten Kräfte stand das Obergeschoß des Hauses in Vollbrand. Dichte Rauchschwaden stiegen in den Nachthimmel. Weil sich die Flammen rasch ausbreiteten, mussten weitere Feuerwehren nachalarmiert werden.

Großeinsatz

Sieben Feuerwehren standen mit rund 90 Kräften im Einsatz. Um den Brand unter Kontrolle zu bringen, waren laut dem ersten Bericht insgesamt 18 Einsatzfahrzeuge vor Ort. Eine große Herausforderung war die Wasserversorgung. Entlang der Zufahrtsstraße musste eine rund 500 Meter lange Zubringleitung von einem Hydranten bis zur Einsatzstelle aufgebaut werden.

Bewohner verletzt

Ein 16-jähriger Bewohner versuchte noch, den Brand selbst zu löschen. Das gelang ihm jedoch nicht mehr. Nach der Erstversorgung wurde der Jugendliche mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins LKH Graz, Kinderklinik, eingeliefert. Mittlerweile konnte er das Krankenhaus wieder verlassen.

Ursache nun geklärt

Nun konnten Beamte des Landeskriminalamtes Steiermark gemeinsam mit einem Brandsachverständigen die Brandursache ermitteln. Das Feuer brach in einem Schlafzimmer im ersten Obergeschoß des Wohnhauses aus. Der 16-Jährige gab an, dass er eine Kerze und Räucherstäbchen angezündet habe und danach eingeschlafen sei. Als er wieder munter wurde, konnte er das Feuer trotz Löschversuchen nicht mehr unter Kontrolle bringen.

Hund gerettet

Bevor sich der Jugendliche ins Freie brachte, rettete er noch seinen Hund. Die Einsatzkräfte konnten den Brand schließlich löschen. Wie hoch der Schaden am Wohnhaus ist, steht derzeit noch nicht fest. Die Landespolizeidirektion Steiermark teilt dazu mit: „Der Schaden kann derzeit nicht beziffert werden“.