Wetterumschwung in der Steiermark: Bis zu 32 Grad kommen

In der Steiermark beginnt die Woche mit Wolken, etwas Regen und Wind. Doch der Sommer gibt nicht auf: Ab Dienstag wird es deutlich wärmer, am Freitag sind wieder bis zu 32 Grad drinnen.

Montag noch grau, doch in der Steiermark wird es diese Woche wieder heiß.

Montag noch grau, doch in der Steiermark wird es diese Woche wieder heiß.

Der Montagvormittag, 6. Juli, zeigt sich in der Steiermark noch nicht gerade von seiner strahlendsten Seite. Einige Wolken ziehen durch, die Sonne kommt nur zwischendurch zum Zug. In der Obersteiermark regnet es immer wieder etwas, um die Mittagszeit kann es auch in den übrigen Landesteilen vereinzelt nass werden. Am Nachmittag wird es dann laut Meteorologen der Geosphere Austria freundlicher: Die Sonne zeigt sich öfter und die Schauerneigung nimmt ab.

Wind bleibt dabei

Ganz ruhig wird es aber noch nicht. In der Obersteiermark und im Bergland bleibt es windig. Die Temperaturen gehen am Montag leicht zurück, von Nord nach Süd sind maximal 18 bis 27 Grad möglich. Am Abend klingen die letzten Schauer in der nordwestlichen Obersteiermark bald ab. Die Nacht auf Dienstag verläuft trocken, die Wolken lockern auf, bei Tiefstwerten zwischen 11 und 16 Grad.

Dienstag wird warm

Der Dienstag startet in der Steiermark oft sonnig. Während es im Süden meist den ganzen Tag recht freundlich bleibt, ziehen in der Obersteiermark nach und nach ausgedehnte Wolken auf. Regen ist dort voraussichtlich aber keiner dabei. Was bleibt, ist der Wind: In der Obersteiermark und in höheren Bereichen weht er mäßig bis lebhaft, im Südosten schwächer. Dafür legen die Temperaturen deutlich zu: Von Nord nach Süd sind 27 bis 32 Grad möglich.

Kaltfront zieht durch

Am Mittwoch mischt sich wieder eine Kaltfront ein. Am Vormittag ziehen dichte Wolken durch, in der nördlichen Obersteiermark kann es geringfügig regnen. Am Nachmittag werden die Wolken weniger und die Sonne zeigt sich wieder häufiger. Der Nordwestwind weht mäßig bis lebhaft, in höheren Lagen sogar stürmisch. Die Temperaturen liegen in der Früh zwischen 11 und 19 Grad, am Nachmittag von Nord nach Süd zwischen 21 und 30 Grad.

Heißes Finale

Am Donnerstag zeigt sich der Westen sehr sonnig. In der Osthälfte ziehen hingegen immer wieder kompakte Wolken durch, dort kommt die Sonne seltener durch. Über den Bergen bilden sich am Nachmittag ein paar Quellwolken, die Schauerneigung bleibt bis auf den Nordosten gering. Am Freitag übernimmt dann wieder der Sommer das Kommando: Es wird sonnig und heiß, die Gewittergefahr bleibt voraussichtlich gering. Die Höchstwerte erreichen 27 bis 32 Grad, so die Meteorologen der GeoSphere Austria.