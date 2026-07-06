Tödlicher Unfall: Biker findet 54-Jährigen in Wiese unter Tuk-Tuk

In St. Veit in der Südsteiermark kam ein Mann mit seinem dreirädrigen Fahrzeug von der Straße ab. Ein medizinischer Notfall dürfte den Unfall ausgelöst haben. Für den 54-Jährigen kam jede Hilfe zu spät.

Ein tragischer Unfall hat sich am Sonntagabend, dem 5. Juli 2026, in Hütt in der Gemeinde St. Veit in der Südsteiermark ereignet. Ein 54-jähriger Mann aus dem Bezirk Leibnitz war dort mit seinem dreirädrigen Fahrzeug, einem Tuk-Tuk, auf dem Hochfeldweg unterwegs. Zwischen 16 und 20.40 Uhr kam er in einer leichten Rechtskurve von der Fahrbahn ab. Laut Landespolizeidirektion Steiermark dürfte ein medizinischer Notfall der Auslöser gewesen sein. Das Fahrzeug überschlug sich und kam danach in einer Wiese wieder auf den Rädern zum Stillstand. Der 54-Jährige lag unter dem Fahrzeug.

Motorradfahrer half

Gegen 20.40 Uhr entdeckte ein Motorradfahrer den Mann unter dem Tuk-Tuk. Er befreite den 54-Jährigen und verständigte sofort die Rettungskräfte. Danach liefen die Notfallmaßnahmen an. Ein First Responder und ein Notarzt versuchten noch, den Mann zu reanimieren. Für den 54-Jährigen kam jedoch jede Hilfe zu spät. „Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen durch einen First Responder und einem Notarzt verstarb der 54-Jährige an der Unfallstelle“, so die Landespolizeidirektion Steiermark.