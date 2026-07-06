Steirische Schüler machen Qualzucht-Folder für mehr Tierwohl

In Sinabelkirchen wurden am Freitag neue Folder über Qualzucht präsentiert. Gestaltet haben sie Schülerinnen und Schüler der 4B der MS Sinabelkirchen - mit Unterstützung der Tierschutzombudsstelle Steiermark.

Tierschutzombudsfrau Karoline Schlögl (hinten: 2.v.l.) übergab gemeinsam mit Krista Kammergrabner (2.re.) und Bürgermeister Emanuel Pfeifer (re.) an die Schülerinnen und Schüler der 4B Klasse der MS Sinabelkirchen und ihrem Lehrer Julian Konrad (li.) die überarbeiteten Folder.

Tierschutzombudsfrau Karoline Schlögl (hinten: 2.v.l.) übergab gemeinsam mit Krista Kammergrabner (2.re.) und Bürgermeister Emanuel Pfeifer (re.) an die Schülerinnen und Schüler der 4B Klasse der MS Sinabelkirchen und ihrem Lehrer Julian Konrad (li.) die überarbeiteten Folder.

Am Freitag, dem 3. Juli 2026, wurden in Sinabelkirchen frisch gedruckte Informationsfolder über Qualzucht übergeben. Tierschutzombudsfrau Karoline Schlögl kam dafür gemeinsam mit ihrer Mitarbeiterin Krista Kammergrabner zur 4B Klasse der Mittelschule Sinabelkirchen. Mit dabei waren auch Bürgermeister Emanuel Pfeifer und Lehrer Julian Konrad. Die Folder sollen Wissen über mehr Tierwohl weitergeben.

Fünf Themen

Insgesamt entstanden fünf Folder. Die Schülerinnen und Schüler beschäftigten sich darin mit Qualzucht im Allgemeinen und mit Qualzucht bei Hund, Katze, Schlange und Kaninchen. Beim Folder über Kaninchen gibt es zusätzlich Hinweise für eine tiergerechte Haltung. So wurde aus einem Schulprojekt Informationsmaterial, das auch anderen helfen soll.

Projekt aus Graz

Die Idee dazu entstand bei der Kindertierschutzkonferenz 2024 in Graz. Danach unterstützte die Tierschutzombudsstelle Steiermark die Jugendlichen bei der fachlichen Überarbeitung und Umsetzung. „Das Engagement der jungen Menschen hat uns überzeugt. Wir haben sie sehr gerne bei der fachlichen Überarbeitung der Broschüren unterstützt. Wir wünschen uns, dass sie ihr Wissen über die Vermeidung von Qualzucht bei Tieren weitergeben“, betonte Tierschutzombudsfrau Karoline Schlögl.

Wissen hilft

Auch Lea Mirwald, Geschäftsführerin des Vereins Tierschutz macht Schule, hob die Bedeutung des Projekts hervor. „Ich bin stolz auf die Schülerinnen und Schüler der MS Sinabelkirchen. Ganz nach dem Motto ‚Wissen ist Tierschutz‘ kann sich jede und jeder mit den Foldern wichtiges Tierschutzwissen rund um das Thema Qualzucht bereits vor dem Tierkauf aneignen.“ Für die Jugendlichen ist das Projekt damit nicht nur in der Schule geblieben. Ihr Wissen soll nun auch Menschen erreichen, die sich vor einem Tierkauf informieren wollen.

Lob fürs Projekt

Anerkennung kam auch von Tierschutzlandesrat Hannes Amesbauer (FPÖ). Er gratulierte den Schülerinnen und Schülern der Mittelschule Sinabelkirchen zu dem Projekt. Besonders hob er hervor, dass die Ergebnisse aus der Kindertierschutzkonferenz 2024 nun weiterentwickelt und dauerhaft einer breiten Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. Das Engagement der jungen Menschen zeige, welchen Beitrag Kinder und Jugendliche zum Tierschutz leisten können.