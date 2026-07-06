Familienbetrieb mischt steiermarkweit ganz vorne mit: „Sind sehr stolz drauf“

Eine Pizzeria aus Pölfing-Brunn hat es beim Falstaff-Voting auf Platz 4 in der Steiermark geschafft. Für Dominik Koch ist das ein besonderer Erfolg - auch, weil er heuer bei der Pizza-WM in Parma dabei war.

Wo gibt es die beliebteste Pizza der Steiermark? Diese Frage hat Falstaff heuer wieder die Gäste beantworten lassen. Nach einer mehrwöchigen Abstimmung steht fest: Die Pizzeria Sacco in Weiz holte den Landessieg, dahinter folgen Lokale aus Trofaiach und Kapfenberg. Auf Platz 4 landet aber ein Betrieb aus dem Bezirk Deutschlandsberg: die Casa di Mare in Pölfing-Brunn.

Pölfing-Brunner Pizzeria lässt sogar Graz hinter sich

Dass eine Pizzeria aus einer kleinen Gemeinde im steirischen Ranking so weit vorne steht, macht die Geschichte besonders. Denn im Spitzenfeld finden sich auch mehrere Grazer Lokale – die Casa di Mare liegt laut Ergebnis aber vor den genannten Pizzerien aus der Landeshauptstadt. Für Dominik Koch, der den Familienbetrieb seit 1. Feber 2024 führt, ist das ein starkes Zeichen. „Wir sind sehr stolz darauf, da es uns noch nicht so lange gibt und wir nicht in einer großen Stadt wie Graz sind und trotzdem so viele für uns abgestimmt haben“, so Koch im Gespräch mit 5 Minuten.

©Privat Dominik Koch von der Casa di Mare in Pölfing-Brunn war heuer bei der Pizza-WM in Parma dabei.

Von Pölfing nach Parma

Der Platz beim Falstaff-Voting ist nicht der einzige Pizza-Moment, den Koch heuer erlebt hat. Von Pölfing-Brunn ging es für ihn im April nach Parma in Italien. Dort fand von 14. bis 16. April 2026 die Pizza-Weltmeisterschaft statt. Koch trat in der Kategorie Napoletana STG an. Für seine Teilnahme erhielt er ein Zertifikat, im Finalrennen schied er aus.

Teig mit Geduld

In der Casa di Mare geht es laut Koch nicht nur darum, schnell eine Pizza aus dem Ofen zu holen. Hinter seiner neapolitanischen Pizza steckt viel Zeit. „Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht“, erzählt er. Seine Pizza beschreibt er so: „Für mich ist sie nicht einfach nur eine Pizza – sie ist Leidenschaft, echtes Handwerk und ein Stück gelebte Kunst.“ Der Teig fermentiert laut Koch mindestens 48 Stunden. Gebacken wird die Pizza bei rund 450 Grad – in nur etwa 60 Sekunden.

©Privat | Dominik Koch von der Casa di Mare in Pölfing-Brunn setzt auf neapolitanische Pizza mit 48 Stunden Teigruhe.

Ganze Familie packt mit an

Hinter der Casa di Mare steht nicht nur Dominik Koch selbst, auch seine Familie arbeitet im Betrieb mit. Koch war nach eigenen Angaben bereits in vielen Ländern unterwegs und hat in fast jedem Land einen Kochkurs gemacht. Diese Erfahrungen bringt er auch nach Pölfing-Brunn: Im Lokal gibt es gelegentlich internationale Veranstaltungen. Zusätzlich wurde die Casa di Mare von Restaurant Guru als bestes Restaurant in Pölfing-Brunn ausgezeichnet. Einblicke von der WM und aus der Pizzeria zeigt der Betrieb auch auf Instagram unter „casadimare“.