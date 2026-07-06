Großeinsatz: Brand auf Mülldeponie fordert Feuerwehren weiterhin

Ein Brand auf einer Mülldeponie in Graz-Umgebung hat am Samstagabend einen Großeinsatz der Feuerwehren ausgelöst. Rund 150 Einsatzkräfte brachten das Feuer unter Kontrolle, die Nachlöscharbeiten dauern noch an.

Rund 150 Einsatzkräfte aus 16 Feuerwehren standen zeitweise im Einsatz. Die Nachlöscharbeiten dauern auch am Montag noch an.

Rund 150 Einsatzkräfte aus 16 Feuerwehren standen zeitweise im Einsatz. Die Nachlöscharbeiten dauern auch am Montag noch an.

Ein Brand auf einer Mülldeponie in Frohnleiten (Bezirk Graz-Umgebung) hat am Samstagabend einen umfangreichen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Rund 150 Einsatzkräfte aus 16 Feuerwehren standen zeitweise im Einsatz. Die Nachlöscharbeiten dauern auch am Montag noch an.

Großeinsatz für Feuerwehren auf Mülldeponie: Löscharbeiten dauern an

Alarmiert wurden die Feuerwehren am Samstag, dem 4. Juli 2026, gegen 22.30 Uhr. Aus bislang unbekannter Ursache war in einem Abschnitt der Deponie ein Feuer ausgebrochen. Die Brandursache war bis Sonntagnachmittag noch unklar. Die Einsatzleitung übernahm Hauptbrandinspektor Andreas Frauwallner, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Frohnleiten. Durch das koordinierte Zusammenwirken aller beteiligten Einsatzkräfte konnte der Brand rasch unter Kontrolle gebracht werden. Der Einsatz ist jedoch noch nicht beendet: Mithilfe von Drohnen werden weiterhin Glutnester aufgespürt und anschließend gezielt abgelöscht. „Die Löscharbeiten gehen am Montag, dem 6. Juli 2026 weiter“, sagt Einsatzleiter HBI Frauwallner.